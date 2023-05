Qué fue de Roberto Jr, el famoso cantante e intérprete de “El coco no”

Roberto Perez Lizarraga, inició su carrera como cantante de rancheras en 1999 IG/RobertoJuniorOficial

“No te me subas al coco no, no te me subas al coco no, no nena no al coco no al coco no”, es la parte principal de la canción más famosa del cantante Roberto JR y por la que es reconocido, aunque ahora el mundo se pregunta ¿Qué ha sido de él?, pues poco saben que sigue en la lucha por posicionar sus canciones

El creador Roberto Pérez Lizárraga es uno de los artistas más importantes de los 2000 en cuanto a regional mexicano se refiere, aunque en sus pasadas producciones reúne millones de visualizaciones, sus temas recientes no obtienen la popularidad que antes tenía y por la que los jóvenes lo seguían.

En sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram se aprecian algunos de los eventos que hace junto a su banda en México y Estados Unidos, además una de las nuevas canciones disponibles en plataforma es “La secretaria” que forma parte del disco “Retro cumbias Vol. 2”, que promueve en todos sus espacios.

La estrella grupera inició su carrera como cantante de temas rancheros en 1999 junto a su grupo de amigos. No pasó mucho tiempo y al cabo de unos meses, crearon el conjunto conocido como “La Picadísima Banda Gallo” al que después dio pie para empezar “Roberto Junior y su bandeño” lo que es en la actualidad.

El famoso es uno de los precursores del subgénero norteño-banda, uno de sus primeros discos fue “Ellos no imaginan” que incluía 10 canciones a las que nombraba como “innovativas” con las que captaron la atención de las personas y conquistaron a sus ahora fieles oyentes. Para el 2011 y 2012 ya se habían posicionado como una de las alternativas de la música.

Fue en 2013 cuando dio a conocer “El coco no”, que se convirtió en uno de los éxitos más grandes e importantes de su trayectoria en la música, el tema a la fecha reúne más de 25 millones de reproducciones en Spotify y en YouTube 162 millones de visualizaciones en el video oficial de la canción.

