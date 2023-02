Grupo Firme: a este famoso grupero Eduin Caz le negó un dueto musical

Cuando Grupo Firme despuntó en la escena fue fuertemente criticado por algunas personas que aseguraba que los músicos se valían de los duetos que hacían para crecer como estrellas, esto llegó a oídos de Eduin Caz y de todos los integrantes del conjunto quien en algún momento de su carrera decidieron no hacer más colaboraciones con estrellas debido a las opiniones de la gente.

Recientemente salió a la luz un video en el que Roberto Junior es quien asegura que contactó a los “fenómeno” del regional mexicano para crear algo juntos y la respuesta no fue como hubiera querido, pues menciona que Eduin Caz se negó a su invitación de fusionar su talento con su proyecto.

En la grabación disponible desde el usuario @seprendiolabanda, Roberto Junior confiesa que no le gusta pedir a otros famosos que trabajen con él, esto debido a la mala experiencia que tuvo en el pasado y cuenta cómo fue que el intérprete de “El amor no fue pa’ mi” rechazó el proyecto al que lo invitó.

“No soy mucho de pedir duetos porque a nadie le gusta que le digan que no, porque al primero que yo le pedí un dueto fue a Eduin Caz y yo no quería la verdad, pero una amiga de Tijuana me pasó su número y estuvo muy insistente ‘pídeselo, el vato es bien buena onda’ y le hice caso”, contó Roberto.