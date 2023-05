Los fans de Selena Gomez amenazan de muerte a Francia Raísa, la amiga que le donó un riñón

Selena Gómez es una de las actrices y cantantes más queridas en Hollywood, por lo que sus fans no han dudado en apoyarla ante las adversidades que surgen con sus amistades en la industria; sin embargo, la reacción de algunos de sus seguidores puede ir más allá y así ocurrió con Francia Raísa, quien denunció que ha recibido amenazas de muerte luego de que se revelara el distanciamiento que existe entre ambas.

En 2017, la actriz hondureña le donó a la intérprete de “Calm Down” uno de sus riñones y a través de redes sociales documentaron todo el proceso, así como una serie de fotografías en las que se muestran tomadas de la mano en una cama de hospital. “No hay palabras para describir cómo puedo agradecerle a mi hermosa amiga, Francia Raísa. Ella me dio el mejor regalo y sacrificio al donarme su riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho, hermana”, escribió la actriz.

Francia Raísa donó un riñón a Selena Gómez. Foto: IG @selenagomez

Aunque todo habría cambiado en noviembre pasado, cuando en entrevista para la revista Rolling Stone la cantante señaló que Taylor Swift era su única amiga en la industria, a lo que Raísa respondió con la frase: “Interesante…”, aunque más tarde borró el comentario. Luego de ello una vez más Selena se dijo agradecida con ella y la llamó “mejor amiga”, lo que despertaba rumores de una reconciliación.

Hace tan sólo unos días Francia Raísa señaló al portal TMZ que desde que se dio a conocer el distanciamiento entre ellas ha recibido ataques en redes sociales por parte de los fans de Selena Gómez, incluso amenazas de muerte: “Creo que el comentario que más me ha dolido fue uno que decía: 'Espero que alguien te meta la mano en el *** y te arranque el otro riñón, maldita ****’ (…) Soy muy feliz y me dedico a vivir mi vida. Le mando amor a todo el mundo”.

“Es que no entiendo lo que pasa, nadie quiere algo así. Selena está literalmente ahí fuera diciendo: ‘Por favor, paren, no comprendo qué está pasando’. Es que no está bien. Yo también he admirado a mucha gente y puedo llegar a entender esa pasión. Pero no lo digo sólo por mí, sino por todo el mundo: ‘Por favor, paren’”, añadió la actriz.

¿Enemistad con Selena Gómez?

Aunque la actriz de “How I Met Your Father” se ha negado a hablar más de la amistad que tiene con Selena Gómez, fue su padre quien reveló en entrevista para “Primer Impacto” que sí existe un distanciamiento entre ellas, esto luego de que Raísa confrontara a la cantante debido a que no dejó de beber luego de que le donó su riñón.

“El amor, el dinero y la fama cambia al mundo entero, incluida Selena (…) Francia le dijo a Selena que no le dio el riñón para que pudiera salir a beber”, dijo Renán Almendárez Coello al detallar que fue este encuentro lo que provocó que se desgastara aún más su amistad, sumado a las polémicas declaraciones de Gomez.

Francia Raísa recibe amenazas de muerte de los fans de Selena Gómez. Foto: IG @franciaraisa

SIGUE LEYENDO:

La humillación de Hailey Bieber a Selena Gómez que la convirtió en la reina de Instagram al superar los 400 millones de seguidores

Selena Gómez pide parar el hate contra Hailey Bieber: "Se acercó a mí por amenazas de muerte"

Selena Gomez le rompe el corazón a sus fans tras aparecer con vestido de novia ¿con quién se casa?