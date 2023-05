VIDEO: al ritmo de Peso Pluma, Pepe Aguilar sorprende cantando "Ella Baila Sola"

La fama de Peso Pluma no deja de escalar y tras tener una de las canciones más escuchadas a nivel mundial o haberse presentado en uno de los programas más importantes de Estados Unidos, "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", el cantante se encuentra en su mejor momento y se ha convertido en todo un referente de los corridos tumbados, además de ser la inspiración de chicos y grandes; sin embargo, lo que más ha causado revuelo en los últimos días es su relación con Pepe Aguilar, quien lanzó un fuerte comentario en contra de Hassan Emilio Kabande, mejor conocido como "Doble P".

Aunque las declaraciones del líder de la Dinastía Aguilar no fueron muy bien recibidas por criticar a la nueva corriente del regional mexicano, todo parece indicar que también es un fanático de Peso Pluma y así lo demostró este miércoles al reaparecer en redes sociales cantando "Ella Baila Sola". En las últimas horas los nombres de los cantantes se volvieron tendencia por la polémica que inició el intérprete de "Prometiste", pero ahora todo parece indicar que los famosos se encuentran en los mejores términos.

¿Pepe Aguilar es fan de Peso Pluma?, así lo demostró cantando "Ella Baila Sola"

Con motivo del Día de las Madres, Ángela Aguilar compartió un video en TikTok para presumir parte del festejo que tiene su familia para festejar a todas las mamás, y al tratarse de la familia más importante del género del regional mexicano, la música no podía faltar. Según dejó ver la cantante, una celebración con karaoke y luces neón es sólo el inicio de lo que les espera este 10 de mayo y por supuesto, Pepe Aquilar aprovechó el momento para limar las esperezas con Peso Pluma.

"No sé qué está pasando, felicidades a todas las mamás! Nosotros con karaoke desde temprano @pepeaguilar_oficial", fue el mensaje con el que Ángela Aguilar acompañó su publicación, una clara referencia a la polémica entre su padre y el cantante de corridos tumbados.

En el video que rápidamente se volvió viral se observa al cantante de 54 años con una playera holgada y gorra roja bajo las luces neón de un karaoke, mientras que de fondo suena la música de "Ella Baila Sola", por supuesto no dudó en tomar el micrófono para renovar el tema al agregar su ya reconocida voz con el coro que en redes sociales también es viral: "Compa, qué le parece esa morra, la que anda bailando sola, ¿te gusta pa' mí?"

Al finalizar su interpretación se escucha un grito de emoción de Ángela Aguilar, mientras que Pepe Aguilar presume su rostro con orgullo a horas de la respuesta que Hassan Emilio Kabande le mandó. Por supuesto, los fans de ambos demostraron no estar demasiado contentos con la decisión del hijo de Flor Silvestre y las críticas no se hicieron a esperar.

"No que no le gustaban los corridos tumbados", "viejo ridículo", "le falta flow al don", "bien que le dijo a Natanael (Cano), pero tienen y quieren más, no tienen llenadero", "el verdadero si no puedes con el enemigo, únetele", "¿a poco en Argentina también escuchan y cantan corridos tumbados?", "mi Pepe bien belicon" y "necesitamos la versión con mariachi", son algunos de los comentarios que se leen en redes.

¿Qué dijo Pepe Aguilar de Peso Pluma?

Con este video Pepe Aguilar limó las asperezas del pasado, pues los fans no olvidan que en el pasado tuvo una pelea con Natanael Cano; mientras que hace unos días el intérprete de "Por mujeres como tú" supuestamente minimizó el éxito que Peso Pluma tiene en la actualidad al destacar que en México la popularidad de plataformas de música es muy alta y de ahí la popularidad de ciertas agrupaciones, que no dudaron en relacionarse con el belicon.

“En México se consume Spotify un 60% a nivel Global, pues artistas de México se van a poner en el número uno porque aquí hay un sesenta por ciento de consumidores de Spotify, así de sencillo, pero vamos a preguntar si en Estambul están oyendo a Eslabón Armado, lo dudo, pero está padre” dijo Pepe Aguilar.

Aunque esta declaración es la que más revuelo causó en redes sociales y se relacionó con que no le gusta el intérprete de "AMG", lo cierto es que minutos más tarde confesó a los medios que sí es fan del cantante: “Peso pluma, aunque me guste, porque sí me gustan dos que tres rolas de él”, explicó.

