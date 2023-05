VIDEO | Diana Golden se implantó un chip para dejar de beber alcohol y presume cómo luce su estómago desinflamado

Aunque nunca tuvo problemas de alcoholismo, la actriz Diana Golden decidió decirle adiós a ésta bebida de manera definitiva a través de la implantación de un chip en el brazo (se lo colocó a principios de marzo de este 2023), algo que al parecer, le está dando buenos resultados. La inspiración le nació tras conocer las historias de éxito del periodista Gustavo Adolfo Infante y el cantante Pablo Montero.

"Yo igual que Gustavo, no de emborracharme todos los días, pero si tomaba mi vinito con la comida... Al principio te da como un shock de que recibes el medicamento, se siente, es increíble, pero sí y ya, se te quitan las ansiedades y todo, es una maravilla", declaró para el programa De Primera Mano a 15 días de colocarse el implante.

La histrión reveló que los primeros días sufrió de una ligera ansiedad, pero al irse acostumbrando su cuerpo se ha ido sintiendo mejor. Ahora, afirmó, "ya no le dan ganas" de beber y que sólo tiene sed, pero de agua por los días tan calurosos de la temporada. "Pones de tu parte, para que funcione y te aguantas al principio, ¡cómo no!, porque es la costumbre y la mente es muy canija", mencionó.

Diana Golden recordó que ella siempre sufría de problemas estomacales, pues padecía de colitis y por ende tenía inflamación, "pues mírenlo, ya no está inflado", señaló. En este sentido existen varios beneficios en la salud cuando las personas se alejan del alcohol:

Piel con aspecto más saludable

Mejor calidad de sueño

Bajar de peso

Mejora la salud mental y el humor

Sistema inmune fortalecido

Menor riesgo de padecer cáncer

Diana Golden se hace amiga de Susan Quintana

A pesar de que no se conocían, el actor Alfredo Adame fue el encargado de hacer amigas a Diana Golden y a Susan Quintana, ambas exparejas de él, debido a las fuertes polémicas que tuvo con ambas. La histrión mencionó que los insultos del ex galán de telenovelas les hizo a ambas fueron el elemento que las unió. "Chistosamente de ahí nació la amistad", dijo entre risas para el programa Ventaneando.

Aunque el tema lo maneja sin problema, la actriz pidió (una vez más) que no le volvieran a hablar de su ex, debido a que no le importa y más cuando tuvo otras parejas sentimentales con los que también tuvo sus problemas.

