Famoso exconductor de "Hoy" ventila al programa y revela que ni las gracias le dieron

Fue en 2011 cuando el programa "Hoy" desató profunda sorpresa entre todos sus televidentes al anunciar que Alan Estrada se convertiría en el nuevo integrante del equipo que encabezan figuras como Andrea Legarreta, Raúl "Negro" Araiza y Galilea Montijo.

A pesar de que su paso por el matutino de San Ángel fue breve, hace unos meses, el también creador de contenido volvió a Televisa para hablar sobre su experiencia como conductor, justo cuando el "programa Hoy" está celebrando su aniversario número 25 al aire, espacio en el que fue bien recibido y donde además él se mostró cómodo y feliz tras su salida.

Sin embargo, ahora Alan Estrada se ha posicionado en el centro de los reflectores luego de que tuvo una charla con el famoso comunicólogo Yordi Rosado, esto para su canal de YouTube, en donde suele subir entrevistas con diversos famosos. Fue precisamente durante esta conversación que el artista habló de cómo fue su ascenso a la fama, al mismo tiempo que también recordó su tránsito por los musicales de teatro, además de que habló de una faceta bastante importante en su vida.

Nos referimos a su perfil como youtuber específicamente con su canal llamado “Alan x el mundo”, mismo que lo ha posicionado como uno de los creadores de contenido más importantes en torno a temáticas que tienen que ver con los viajes. A través de esta plataforma de videos, el famoso cuenta con más de 3.2 millones de seguidores, lo que sin duda hace que sea un personaje sumamente conocido y relevante, ya sea para las personas que lo vieron en la televisión o para quienes lo conocen, y por su creación de contenido en YouTube.

En "Hoy" lo hicieron trabajar sin darle las gracias

Fue durante la conversación con el exconductor de “Otro rollo” que Alan Estrada también confesó detalles nunca antes mencionados respecto a su paso en el programa “Hoy”, considerado uno de los shows televisivos más vistos de México. En este sentido, el famoso también cantante y actor reveló que para él fue duro el darse cuenta que en el matutino de Televisa lo hicieron trabajar sin propósito y que incluso ni las gracias le dieron.

“El público de los medios tradicionales es muy diferente al de los medios digitales. Yo estaba en el programa Hoy y me acuerdo de que le dije a Carmen Armendáriz: ‘oye, ¿no quieres poner mis videos?’. Ella me dijo que no porque eso ahí no les interesaba”, reveló Alan Estrada luego de revelar que al final le dijeron que si querían sus clips sobre recomendaciones de viajes, por lo que él se dedicó a trabajar este material en exclusivo para el programa.

Fue cuando Reynaldo Lopez hizo “Hoy” que Alan fue buscado para que pasaran sus cápsulas en el matutino, sin embargo, cuando las entregó sólo pasaron un par y posteriormente dejaron de pasarlas, fue ahí que el también influencer se sintió desconcertado con la situación.

“Le dije ‘oye, yo soy muy honesto, a mí me puedes decir con toda la confianza del mundo que no funcionan esas cápsulas en televisión abierta pero no me hagas trabajar el doble’. Me enojé mucho porque nunca me dieron ni las gracias ni nada, se desaparecieron y ahí dije: ‘no vuelvo a hacer esto’”, reveló Alan Estrada, dejando al matutino de San ángel al descubierto.

