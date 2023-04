El luto que unió a Irina Baeva con Geraldine Bazán en emotivos mensajes

El romance de Irina Baeva y Gabriel Soto ha generado gran controversia desde que inició y desató un sinfín de rumores sobre una supuesta separación, además de que la polémica ha logrado alcanzar a la actriz Geraldine Bazán. Aunque en esta ocasión decidieron dejar atrás los dimes y diretes por el luto que ensombrece su familia y que las llevó a dedicar tiernos mensajes en redes sociales dando el último adiós.

La actriz rusa y el galán de telenovelas decidieron dejar atrás los rumores sobre el fin de su relación y son cada vez más las postales que comparten de sus románticas vacaciones juntos, con lo que confirman que su compromiso continúa pero ya no están dispuestos a dar más detalles. Esta vez, Baeva compartió una serie de fotografías en las que externa su cariño por Sammy, la mascota del actor y que compartía con su expareja.

"Jamás pensé que sería tan doloroso decirte adiós, Sammy, el perruno más noble, más amoroso, el más besucón, el más alegre y el más feliz. Gracias por este amor incondicional, gracias por tantos momentos hermosos. Nos harás tanta falta, mi perruno bello. Siempre dije que eras el amor de mi vida en perro. Vuelta alto mi Sammy. Estarás por siempre en mi corazón", escribió la actriz.

Mensaje de Geraldine Bazán

Por otra parte, Geraldine Bazán también compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram en las que se puede ver al can junto a sus hijas, Elissa y Alexa, en diferentes etapas de su crecimiento y las acompañó de un emotivo mensaje en el que dejaría ver que la mascota habría quedado al cuidado de Gabriel Soto.

"Samuelotongo perruno, Querido Sammy. Te recibí siendo un cachorrito cuando aún estaba embarazada de Elissa y a partir de entonces fuiste el hermano mayor eso ya hace 15 años, hoy te despido a la distancia. Fuimos muy afortunados de tenerte en nuestra vida. Vuela alto Sammy", se lee en el mensaje de la actriz.

Ambas actrices recibieron de inmediato mensajes de apoyo de sus fans y otras celebridades que les externaron su cariño, entre ellos Claudia Martin, Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Ana Tenan y Alejandra Lazcano.

Gabriel Soto también externó su tristeza con un emotivo recuerdo y mensaje: "Vuela alto mi Sammy. Dicen que tú no escoges a tus mascotas, si no que tus mascotas te escogen a ti. Gracias, Sammy, por haberme escogido para ser tu mejor amigo. Siempre tan alegre, tan noble y tan juguetón Such a good boy, Sammy. Te extrañaré siempre".

