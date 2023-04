Bellakath da detalles de su nueva cirugía estética y enfrenta el hate: "Estoy súper hermosa, no soportan"

Bellakath goza de un arrollador éxito como cantante, pero esto no ha evitado que sea blanco de controversia y la más reciente ocurrió luego de que compartiera en su cuenta de Twitter un mensaje contra quienes han criticado su figura. Fue entonces que reveló la nueva cirugía a la que se había sometido y junto a su doctor explicó detalles del procedimiento estético por el que ya se encuentra en recuperación.

La intérprete de "Gatita" ha sorprendido a sus fans por el cambio que experimentó tras su participación en el reality show "Enamorándonos" donde se dio a conocer, pues algunos han señalado que luce irreconocible debido a que en aquel momento llevaba una cabellera rizada y color rojo; además, no se había sometido aún a ninguna cirugía.

Bellakath se somete a nueva cirugía estética. Foto: @labellakath

A través de sus historias en Instagram, la cantante reveló que han pasado siete días de que la nueva cirugía a la que se sometió y junto a su doctor explicó que se trata de una lipoescultura multiselectiva en la que le retiraron grasa de los brazos, tórax y los costados de la cintura. Además, recibió un tratamiento para adherir la piel con la intención de que luzca firme.

"No soportan"

Fiel a su estilo, Hilda Katherinne Huerta Díaz, como es el nombre de pila de la cantante, compartió un mensaje en su cuenta de Twitter donde responde a quienes han criticado su figura y las cirugías a las que se ha sometido. Aunque todo comenzó tras lanzar una fuerte indirecta a quienes "intentan imitarla".

"Eso que sólo me hice la lipo de cintura y brazos, me veo... Imagínate si me hubiera hecho más de abdomen, no soportan. Perras envidiosas, estoy super hermosa y eso es lo que no soportan", es parte de los mensajes que compartió la cantante y también respondió a algunos usuarios.

Durante una entrevista con el youtuber Gusgri, Bellakath reveló que estuvo a punto de perder la vida por primera cirugía a la que se sometió en Chiapas en la que también se realizó una liposucción y aumento de busto: "Empecé a ver borroso y miré una luz, mi abuela empezó a rezar y me puso las lámparas de calor y empezó a calentarme. Veía siluetas"

