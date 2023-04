Tras 5 años en VLA, Kristal Silva "se va" para integrarse a un reality show fuera de TV Azteca

Kristal Silva se integraría a un nuevo reality show que no es de Tv Azteca, así lo confirmó durante un importante evento de moda en el que habló de sus proyectos fuera de Venga la Alegría (VLA), programa al que ha pertenecido por 5 años, y que le dio la popularidad necesaria para ser considerada en otras producciones. Estas declaraciones surgen en medio de los recientes cambios que ha sufrido la emisión, pues desde hace algunos meses han despedido e integrando a nuevos conductores y miembros del staff.

Hace unos días, la presentadora de VLA asistió al "Intimate Dinner" organizado por la revista Marie Claire, en la que se encontró con la prensa y reveló que próximamente estará en un nuevo programa en una plataforma muy popular. Aunque no dio muchos detalles, la también modelo se mostró muy emocionada por esta oportunidad de seguir con su carrera en la industria de espectáculo, ya que aseguró que es algo muy diferente y que le va a gustas al público.

¿Kristal Silva deja Venga la Alegría?

Al respecto de su participación en el matutino, la conductora previamente aseguró que continúa en el programa de Tv Azteca, el cual le ha hecho muy popular entre el público: "Bendito dios seguimos en Venga la Alegría, se viene un proyecto muy grande fuera del canal de Azteca, en una plataforma muy grande. Espero que les guste el proyecto, no puedo hablar mucho de ello, pero sí estaremos experimentando otro tipo de oportunidades".

La originaria de Tamaulipas no dio muchos detalles sobre de qué se trata el reality en el que estará, sin embargo, dejó ver que tal vez es una de las participantes y es algo que nunca ha hecho. Debido a estas declaraciones, sus fans descartaron programas como "Survivor México", en donde estuvo en 2021, y alguno de canto, pues hace algunos meses fue parte de las concursantes de "Quiero Cantar" de Venga la Alegría, en el que gracias a su talentosa voz y outfits impresionantes llegó a la final.

"Me incluye en el reality, sin embargo, es totalmente diferente a los que he hecho anteriormente. Va a ser muy divertido. La verdad es que creo que la gente la va a pasar muy bien. Es una plataforma muy importante, creo yo que tiene muchísimo público que ahora es muy popular. Es algo en lo que voy a experimentar, porque honestamente nunca he estado en ese tipo de formatos, pero ya veremos cómo se da la dinámica, incluso con mis compañeros", destacó ante las cámaras.

Sus declaraciones surgen después de que Horacio Villalobos dejara el matutino de Tv Azteca tras 3 años, pues el conductor aclaró que esto es debido a otros compromisos laborales. Esta salida se suma a los recientes cambios que surgieron en Venga la Alegría, pues mientras Mauricio Barcelata se integró al formato, previamente Roger González y William Valdés, fueron despedidos, e Ismael 'El Chino' se fue a la edición de Fin de Semana, que cambió por completo a su cast.

