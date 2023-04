Piqué: todo lo que se sabe de la supuesta infidelidad de Clara Chía con Pep Guardiola

Este fine de semana se a agregado otro capítulo a la polémica entre Shakira y Gerard Piqué, sin embargo, ésta vez solo involucra al exfutbolista, ya que supuestamente su novia Clara Chía lo engañó con Josep Guardiola Sala, mejor conocido como Pep Guardiola, quien fue director técnico del Barcelona. El rumor ha tomado fuerza en redes sociales y también ha sido replicado por diferentes medios españoles, por lo que este día se encuentra en tendencia.

De acuerdo a lo que se ha destapado en sitios de internet, Piqué y Clara Chía comenzaron una relación cuando el ex seleccionado de España seguía con Shakira, quien descubrió su presunta infidelidad y decidió separarse de él al mudarse a Miami, Florida, con sus hijos; no sin antes desahogarse en una serie de canciones en los que habla de su ruptura, como por ejemplo, "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" en los que hizo referencia directa a la traición de su pareja con la joven de 23 años.

¿Clara Chía le fue infiel a Piqué con Pep Guardiola?

Recientemente, se comenzó a viralizar el rumor de que supuestamente Chía Martí aplicó la misma acción que Piqué a la colombiana, pues presuntamente tuvo un romance con Pep Guardiola, actual director técnico del Manchester City, pero que también estuvo en el club al que el futbolista perteneció hasta su retiro el año pasado. Como era de esperarse, los fanáticos de la intérprete de "Te felicito" han manifestado que esta situación es karma por traicionar a la artista con la que estuvo por 12 años y procreó a sus hijos, Milan y Sasha.

Hace unos días, el medio español Diario Sport, publicó una nota en el que dejó ver la presunta relación que tuvieron la novia del Gerard con el director técnico. Aunque el sitio no dio detalles, indicó que otros portales internacionales habían revelado esta relación. Esto surge después de que se reportara que Clara Chía conocía al entrenador debido a que estudió en la misma escuela catalanista donde van los hijos del deportista, de 52 años, a partir de ese momento ellos tuvieron más cercanía.

“Varios medios apuntan que Clara Chía podría haber mantenido una relación secreta con Pep Guardiola, entrenador de fútbol del Manchester City y ex técnico del F.C. Barcelona. De esta forma, sorprende la vinculación del catalán con Gerard Piqué, evidentemente”, se destaca en el medio especializado en deportes, el cual también resaltó el vínculo que tiene el dueño del Kosmos y el director técnico.

"Es más, fue Pep Guardiola quien entrenó en sus primeros años a Gerard, descubriendo a uno de los mejores jugadores del Barca. En Instagram no parece que existan problemas en la pareja, por lo que probablemente todos estos rumores no sean más que eso, rumores infundados que se irán atenuando con el paso de las semanas”, apuntó el sitio, que también citó a "El Comercio", sin embargo, en los sitios que llevan ese nombre no hay notas publicadas que involucren a Guardiola, Piqué y Chía.

A pesar de que Diario Sport no confirmó la información, esta se hizo viral en redes sociales y fue retomada por otros medios. Estos rumores surgen después de que Piqué hablara en el programa "Jijantes" de Twitch sobre que su relación con Pep Guardiola no siempre fue buena, pues cuando era jugador del Barcelona lo llegaba a dejar fuera de las convocatorias y hasta multarlos por miles de euros, sin embargo, actualmente se llevan muy bien.

