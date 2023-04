Maya Nazor mandaría indirecta a Santa Fe Klan con polémica canción de Shakira

Los fans de Maya Nazor comenzaron a especular que la influencer acaba de mandar una serie de indirectas a Santa Fe Klan, quien fue su expareja y padre de su hijo Luka. Y es que desde hace algunas semanas se ha dicho que el cantante comenzó una nueva relación, sin embargo, esta noticia al parecer no ha sido del agrado de la joven, de 24 años, que recientemente compartió una polémica canción de Shakira, que ha escrito sencillo para sus exnovios.

La creadora de contenido ha manifestado que es fanática de la intérprete colombiana, sin embargo, en las últimas semanas sólo ha compartido algunas canciones que tienen que ver con la infidelidad de Gerard Piqué o bien, que fueron dedicadas a sus anteriores parejas cuando sufrió un desamor. Los seguidores de Maya han dicho que estos temas serían una indirecta para Ángel Quezada, nombre real del rapero guanajuatense, pues afirman que tal vez no terminaron de la mejor forma.

Maya Nazor lanzaría otra indirecta para Santa Fe Klan

En su cuenta de TikTok, la influencer compartió un video haciendo una sincronización de labios del tema "Si te vas" de Shakira, algo que llamó la atención de los usuarios debido a que este sencillo es muy antiguo y no está en tendencia en la plataforma creada en China, por ese motivo muchos aseguran que tal vez es una indirecta para su ex pareja ya que hace algunas semanas comenzó una relación con Valentina Quirós, una modelo con la que se le ha visto varias veces y viajó a República Dominicana.

Maya Nazor lanza indirectas mientras derrocha estilo Foto: Captura de pantalla

Nazor cantó la parte que dice "Sé que volverás el día en que ella te haga trizas. Sin almohadas para llorar", lo que provocó cientos de reacciones por parte de los fanáticos, que colocaron mensajes como "Siento que Maya ya empezó con indirectas", "Todos vuelven, más con una preciosa como tú". "INDIRECTOTAAAA!!!", "De que vuelve, vuelve, pero se fuerte, no caigas" y "Volverá cuando te vea feliz, con alguien que te ama y te respeta".

Sin embargo, esta no fue el único video que compartió este miércoles, pues también reveló otro clip en la que se le ve interpretando "PERRA" de Elilluminari, que a diferencia del sencillo de Shakira, sí ha sido tendencia, pero hace algunos meses. Ahora Maya Nazor hizo Lip Sync del estrácto: "Loco tu mujer es una perro una diabla. Mira como me ladra y me dice. Guau guau", por lo que desató las especulaciones sobre si se lleva mal con Valentina Quirós.

En tanto, Maya también recibió unos mensajes de cariño de sus fanáticos, en los que le recuerdan que es una de las influencers más bellas de internet, pues además de lanzar indirectas, demostró por qué es un ícono de la moda para las jóvenes al modelar un vestido ajustado con estampado animal print de cebra. La pieza destacó por ser corta, de cuello de tortuga y con una abertura en la falda que le dio el toque sensual que tanto caracteriza a la ex pareja del intérprete de "Así soy".

