El triste motivo por el que Jisoo de BLACKPINK no tiene fotos de cuando era pequeña

La cantante surcoreana Jisoo, mejor conocida como la mayor de las integrantes de BLACKPINK, recientemente reveló que la razón por la que sus padres no le tomaban fotos cuando era pequeña es porque a su madre no le gustaba a su rostro. Ante esto, sus fans, quienes son conocidos como BLINKS, se mostraron muy tristes, ya que afirman no merecía este trato.

¿Por qué su madre creía eso de Jisoo?

Durante una transmisión en vivo con sus fans, la cantante de K-Pop confesó a sus seguidores que una vez le preguntó a su mamá cuál era el motivo por el que no le tomaban fotos y su respuesta la dejó sorprendida. "Ella me dijo que no le gustaba mi cara", comentó.

Pese a su triste historia, Jisoo afirma que ahora tiene muchas fotos, pues su amiga y compañera Lalisa Manoban, quien es conocida por ser la maknae de BLACKPINK, aprovecha cualquier momento para tomarte fotografías. "Lisa me dijo que ella me tomaría fotos. Me dijo 'mientras esté yo tendrás fotos tuyas´", reveló la mayor de la girlband.

BLINKS reaccionan a la confesión de Jisoo

Por su parte, los fans de BLACKPINK, también llamados BLINKS, se mostraron muy tristes en redes sociales al enterarse de la razón por la que Jisoo no tiene fotos de bebé. De hecho, lamentaron que su madre le dijera algo como eso, pues afirman que la cantante siempre ha sido muy linda y natural. "Jisoo se merece lo mejor", "¿Qué mamá le dice eso a su hija?", "Y pensar que ahora es uno de los rostros más hermosos de Corea del Sur" y "Ella es divina", fueron algunas de las reacciones en la red.

Aunque algunos internautas aseguran que la traducción del video no es la correcta, lo cierto es que Lisa y Jisoo son muy cercanas y siempre se apoyan la una a la otra. De hecho, la rapera suele defenderla de los haters y siempre la hace ver lo hermosa que es y lo mucho que vale.

