Fans de TWICE acusan a Jisoo de BLACKPINK de plagiar su canción “HOT”

La cantante surcoreana Jisoo de BLACKPINK, quien recientemente debutó como solista con su sencillo "ME" fue acusada en redes sociales de plagiar una canción de la popular agrupación de K-Pop TWICE, pues según sus fans, su nueva canción "FLOWER" suena muy parecida a una de la girlband llamada "HOT".

¿Realmente Jisoo de BLACKPINK plagió a TWICE?

Aunque los fans de BLACKPINK afirman que se trata de un sample que han usado muchos artistas, los seguidores de TWICE, conocidos como ONCE, consideran que la nueva melodía de Jisoo es muy parecida a "HOT", canción que la girlband lanzó en el 2019 en su disco "FANCY YOU", y acusan a la cantante de plagio.

"La canción reciclada de Jisoo tiene la misma tonada de ´HOT´. Sus chicas no pueden sostener una pluma y escribir una canción. Tampoco pueden hacer las melodías de sus canciones. Ellas solamente esperan a Teddy Oppa", "La introducción de ´FLOWERS´ de Jisoo es igualita a ´HOT´ de TWICE" y "Estoy sorprendida del parecido entre las canciones. Dios mío", fueron las reacciones en redes sociales.

BLINKS defienden a Jisoo por acusaciones de plagio

Tras las acusaciones contra Jisoo en redes, los seguidores de BLACKPINK, quienes se hacen llamar BLINKS, defendieron a la artista y afirman que "FLOWERS" es una canción increíble. Además, mencionan que el parecido entre ambas canciones es porque ese sonido se ha usado en otras melodías y no por eso es un plagio.

¿Saben que la canción ´HOT´ de TWICE tiene un sample, ¿verdad?", "¿Sabían que la gente en la industria musical usa samples... y los sonidos de ambas canciones son probablemente del mismo paquete de muestras, lo cual es muy común?" y "¡Este estilo de ritmo/melodía ha sido utilizado por Bruno Mars, Camilla Cabello y otros artistas! ¡Este ritmo/melodía es muy común en la industria de la música!", fueron los comentarios de los BLINKS.

SIGUE LEYENDO:

BLACKPINK: 5 outfits de Jisoo que puedes usar para el “Born Pink Tour” en México

BLACKPINK se queda en YG Entertainment y prepara nuevo álbum

PAL