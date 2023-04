El Fantasma tiene programada “una gran locura” con un artista de otro género musical que lo sacó de su zona de confort

El Fantasma tiene duetos con Los Dos Carnales, Pepe Aguilar, Los Canelos de Durango, Los Cachorros de Juan Villarreal y más estrellas del regional mexicano, todos ellos seleccionados de la mejor manera para que el tema se convirtiera en todo un éxito tal y como pasó, pero algo que sacaría a Alexander García de su zona de confort es mezclar su voz con otros ritmos.

Aunque el trabajo del que habló en entrevista con El Heraldo Digital aún no sale a la luz y tampoco se ha concretado se dijo muy contento por la forma en la que se van dando las cosas y espera muy pronto sorprender a sus seguidores con una melodía que nadie espera en su voz y en la de una estrella urbana.

Mike Towers es un rapero de origen puertorriqueño, algunas de las canciones por las que es reconocidos son: “Pareja del año”, “Playa del Inglés”, “La jeepeta”, “Ella no es tuya”, “Piensan” y “Bandido” por mencionar algunas de las más populares en lo que va de su carrera, pues cabe destacar es de los mejores en la escena urbana.

El cantante recientemente presentó su nueva canción “El Selectivo”, que ya está disponible en todas las plataformas digitales y en sus canales oficiales, en la letra la estrella da a conocer algunos pasajes sobre como inevitablemente con los años busca calidad y no cantidad en lo que a personas que tiene a su alrededor se refiere.

“A los que andan cacareando que lo mío es pura suerte ustedes sigan hablando, mientras yo me hago más fuerte los amigos a mi casa, no ocupan invitación y los otros no más pasan, no sé qué se les perdió”, dice parte del tema en cuestión.