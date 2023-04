¿El Fantasma y Peso Pluma son amigos? esto es lo que se sabe sobre una posible colaboración entre las estrellas

Mucho se ha especulado si los artistas de la “vieja escuela” están de acuerdo con los sonidos, experiencias y letras que crean los jóvenes de las nuevas generaciones del regional mexicano, y aunque el gusto se divide, es Alexander García, mejor conocido como El Fantasma quien dio su punto de vista sobre este fenómeno.

El Fantasma con el respeto y carácter que maneja expresó en una entrevista para El Heraldo Digital que conoce a varios de los nuevos cantantes e incluso algunos de ellos son sus amigos, tal y como Peso Pluma, uno de los jóvenes que está triunfando en plataformas y en los escenarios con sus corridos.

“Es camarada (Peso Pluma), todos son amigos (…) es mi amigo y tenemos planeado hacer algo juntos, pero vamos a hacer algo juntos en una manera en donde yo me identifico con lo que voy a hacer, no voy a basarme en una cosa de otra persona”, reveló.

Tienen una fotografía juntos. IG/elfantasmaoficial

En lo que respecta a su estilo El Fantasma mencionó cómo se cataloga: “El sonido de nosotros es como de la vieja escuela, normalmente viene siendo música como de José Alfredo Jiménez, Lalo ‘El Gallo’, Chalino, pero ahora hay muchas generaciones nuevas con todo ese rollo que obviamente no es de mi costumbre y en realidad hay momentos que no lo entiendo, porque no es mi costumbre, ni forma de vivir”, describió el artista de 31 años que aseguró que los corridos son para contar la historia de valientes y lo que se hace hoy en día son solo canciones.

Lo más nuevo de El Fantasma

Alexander García acaba de estrenar “El selectivo”, una de las canciones con las que sigue en el gusto del público, pues empatiza con todos aquellos que alguna vez sufrieron los señalamientos de la gente y que después fueron “amados” por millones cuando las cosas cambiaron y los éxitos llegaron.

La estrella es originaria de San José de Cañas un lugar en el estado de Durango, con sus canciones ha logrado reunir millones de vistas y seguidores a su proyecto, uno de los ejemplos es su cuenta en Instagram en donde tiene una comunidad de más de 3.1 millones de personas que siguen de cerca todo lo que hace.

“Él habla de cómo inevitablemente con los años hay que ser más selectivo con quien se tenga cerca e invita a pensar en aquellos que dicen llamarse ‘amigos’ pero que en realidad sólo quieren hablar mal”, mencionan en el comunicado de prensa de Afinarte Music.

Seguir leyendo

El Fantasma: así luce el cantante grupero después de bajar más de 20 kilos