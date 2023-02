VIDEO | Así suena "El Selectivo, canción en la que El Fantasma habla de las amistades verdaderas

El Fantasma ya tiene nueva canción AfinArte Music

Ya llegó a redes sociales y plataformas digitales la primera canción de Alexander García, conocido artísticamente como “El Fantasma”, la nueva producción lleva por nombre “El selectivo”, una letra en la que los seguidores y quien escuche la pieza pondrá en su mente cómo no a todos los que están al alrededor se les puede llamar “amigo”.

El Fantasma es originario de San José de Cañas en el estado de Durango y actualmente es una de las estrellas más populares en lo que al género regional mexicano se refiere, sus canciones albergan millones de vistas y no es secreto que cada vez suma más personas a su comunidad de seguidores.

“Él habla de cómo inevitablemente con los años hay que ser más selectivo con quien se tenga cerca e invita a pensar en aquellos que dicen llamarse ‘amigos’ pero que en realidad sólo quieren hablar mal”, dicen desde AfinArte Music, oficina que respalda la carrera de El Fantasma y de otros exponentes como Los Dos Carnales.

La pieza “El selectivo” está dentro de varias playlist de plataformas como Spotify, YouTube Music, Amazon Music, Apple Music, Pandora y Tidal, por mencionar algunas, puesto que en todos los espacios cuenta con gran cantidad de oyentes mensuales. “A los que andan cacareando que lo mío es pura suerte ustedes sigan hablando, mientras yo me hago más fuerte los amigos a mi casa, no ocupan invitación y los otros no más pasan, no sé qué se les perdió”, dice parte de la letra.

Alexander recientemente demostró que su carrera va en ascenso y qué más prueba de todo que el galardón que recibió el 27 de enero por parte de la plataforma Pandora, quien reconoció que El Fantasma superó un billón de reproducciones de su música, algo que pocos artistas a nivel global cuentan dentro de sus logros.

Para este 2023 ya tiene muchas citas por diversas ciudades de México, pero también iniciará una gira por Estados Unidos en donde llevará sus canciones a diversas ciudades como Los Ángeles, Dallas, Houston, Chicago, entre otras en las que siempre lo reciben con los brazos abiertos y cantan todas sus canciones.

El Fantasma es popular por sencillos muy importantes como lo son “Cabrón y vago”, “Fuera de servicio”, “El bélico”, “El fue Arturo”, “Soy buen amigo”, “Agarra tu camino”, “En el camino” y “Palabra de hombre”, por hablar de varias de las piezas con más reproducciones de la estrella grupera.

