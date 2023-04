Andrés García: famosa vedette del Cine de Ficheras reveló que el actor tiene un hijo no reconocido

Andrés García falleció este martes 4 de abril y su muerte ha hecho que la relación que tenía con sus hijos sea motivo de polémica, además, muchos recordaron información como la de que el actor tuvo más descendencia, algo que reveló Lyn May hace unos meses en una entrevista, cuando la vedette del Cine de Ficheras aseguró que tuvo un hijo no reconocido que "es igualito" al originario de República Dominicana.

El actor nació en Santo Domingo, República Dominicana, pero siendo muy joven llegó a México, donde su familia obtuvo la nacionalidad y comenzaron una vida en Acapulco, sitio donde Andrés comenzó a trabajar como lanchero. Inició su carrera en el cine a los 25 años en la película "Chanoc", y fue en 1970 que empezó a formar una trayectoria en televisión, misma que duró más de cuatro décadas.

Andrés García tuvo 3 hijos reconocidos. Foto: Especial

En 1967 García se casó con Sandra Vale, con quien tuvo dos hijos, Andrés Jr. y Leonardo, quienes siguieron los pasos de su padre y se convirtieron en actores. En 1974 se casó con Fernanda Ampudia, con quien tuvo a la actriz y presentadora de TV, Andrea. También tuvo un matrimonio con Sonia Infante, sobrina de la estrella del Cine de Oro, Pedro Infante. En 2013 se casó con Margarita Portillo, con quien estuvo hasta sus últimos días.

Lyn May asegura que Andrés García tiene un hijo no reconocido

En el mes de julio de 2022 la salud de Andrés García preocupó a sus fans y amigos, y fue al respecto que Lyn May habló del tema en el programa "De Primera Mano", sin embargo, además de recordar al actor por sus trabajos juntos, la famosa vedette del Cine de Ficheras sorprendió al revelar que el actor tiene un hijo que no reconoció, de quien también dijo es muy parecido al protagonista de telenovelas y películas.

La actriz fue invitada al programa de Imagen Televisión y entre los temas que tocó estuvo el de la relación de García con sus hijos, la cual fue complicada desde hace varios años, además, fue cuestionada sobre el supuesto romance que el histrión tuvo con su hermana, lo cual desmintió, pues aseguró que el también productor se confundió al tener una relación con una mujer con el mismo apellido que ella, con quien de hecho tuvo descendencia.

"Yo no tengo hermanas. Él dijo eso porque tuvo un hijo con una chica que se llamaba Melina May y él me confundió. Con ella tuvo un hijo y es igualito a él, el muchacho, y está muy guapo, y trabaja en la ANDA con su mamá" reveló Lyn May, y agregó que el actor no le dio su apellido, aunque estuvo varios años en esa relación.

La actriz también se expresó de buena forma del García, pues afirmó que es un hombre muy guapo, aunque en ese momento se encontrara triste, por lo que pidió que su familia lo visite: "Que vayan sus hijos a verlo, vayan hijos míos. Vayan a ver a su papá, porque lo necesita (...) Son buenos, nada más que Andrés tiene un carácter difícil", afirmó la vedette, que para despedir al actor compartió en su cuenta de Instagram imágenes en las que aparecen juntos en un cinta y escribió:

"Mi novio, el hombre perfecto, el más guapo del mundo… Así serás siempre recordado! Conocí a Andrés García a finales de los años 70, y enseguida nos volvimos muy cercanos. En 1980 fuimos elegidos para estelarizar la película “Las Cabareteras” junto al legendario director de cine mexicano Emilio El Indio Fernández; la película la filmamos en Tijuana; fue un éxito rotundo! Trabajamos juntos en teatro y cabaret, y en 1981 volvimos a coincidir en la película “Chile Picante”, ninguna escena de cama fue actuada, todas fueron reales. Andrés te amo siempre, para toda la vida! Descansa en paz".

Lyn May despide a García con emotivas palabras. Foto: IG @lyn_may_

SIGUE LEYENDO:

La verdadera razón por la que los hijos de Andrés García no tenían buena relación con él

Andrés García: Leonardo y Andrea por fin hablan de la muerte de su padre: “Se me adelantó”