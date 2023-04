Shakira: esta es su impresionate mansión en Miami con la que demuestra que sigue facturando y no necesita a Piqué

Acompañada de sus dos hijos Sasha y Milán, la cantante colombiana Shakira puso punto final a su estadía en Barcelona, España, en donde aseguró pasó momentos muy felices de su vida, pero ahora está dispuesta a abrir un nuevo capítulo en las bellas playas de Miami, Florida en Estados Unidos sitió al que se muda y en el que estrenará una impresionante mansión.

La famosa se subió al avión y se despidió de todos aquellos que le brindaron amor y amistad durante su llegada al “viejo continente”, pero para dar muestra que ya no llora por la separación que vivió de Gerard Piqué, y que ahora se dedica a facturar, la intérprete de “moscas en la casa” tendrá como lugar para vivir un espacio muy amplio y que le costó algunos millones.



“Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”, fueron algunos de los agradecimientos que puntualizó la estrella