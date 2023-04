Junior H y Peso Pluma: de esto habla la parte eliminada en streaming de la canción "El azul"

Uno de los cantantes más famosos del momento, Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma se encuentra en la cima del éxito, pues canción que lanza, canción que se coloca en el top de las más escuchadas, sin embargo, parte de la estrofa de uno de sus temas, fue eliminado por la famosa plataforma Spotify.

Se trata de la canción "El azul", interpretada por Peso Pluma en colaboración con el rapero Junior H, la cual actualmente se encuentra en el lugar número 15 del top Mundial de Spotify, sin embargo, el tema tendría un verso que al parecer no está permitido entre las políticas de la aplicación de música.

Verso eliminado

Fueron sus fans, quienes se percataron que al reproducir la canción en la plataforma, le hacía falta uno de sus versos, el cual fue silenciado para omitir algunas palabras. Esta fue la parte eliminada:

“Rolls-Royce azul

*Como el de aquellos botones*

Que pa’ la finiquera seguido ya han de brincar

Me enamoró el dinero, quiero, quiero y quiero más”.

Y aunque tanto el artista como Spotify, no se han pronunciado al respecto, es probable que esa parte haya sido silenciada debido a que al referirse a los "botones azules" estaría haciendo referencia al fentanilo, una droga sintética que suele distribuirse en forma de pequeñas pastillas redondas en color azul, incluso la canción en sí estaría haciendo alusión a esta.

Peso Pluma revela que su voz no le gusta y confiesa cuál es secreto de su éxito

Fue en entrevista para un famoso podcast en donde Hassan habló de todo un poco sobre su carrera y cómo es que su mayor sueño era ser futbolista pero no pudo lograrlo, sin embargo, su carrera como cantante lo ha llevado a tocar la cima de la fama.

Si algo caracteriza a “Peso Pluma” es la forma en la que interpreta los famosos corridos tumbados de los cuales es un digno representante, pues no por nada el joven nacido en Guadalajara lidera la lista de popularidad global de una de las plataformas musicales más importantes a nivel mundial, hablamos de Spotify y lo hace con el tema “Ella baila Sola”, el cual grabó a lado de Eslabón Perdido.

Pese a que millones de personas corean cada uno de los éxitos de Peso Pluma y hasta hacen su característico paso de baile, el cantante de 23 años de edad reveló en la entrevista antes mencionada que a él en lo personal no le gusta su voz.

Y aunque a Hassan no le gusta su voz, reconoce que su éxito se debe a eso mismo, ya que a diferencia de grandes cantantes, su instrumento vocal no alcanza notas muy altas pero es justo eso lo que lo ha hecho diferente a los demás por eso es que ha logrado el éxito que tiene actualmente.

“Fíjate que a mí, mi voz nunca me ha gustado, jamás, pero el rollo, el rollo que tenemos es lo perro es lo que me gusta es que está diferente pues traemos otro estilo totalmente, osea pa’ que algo pegue no necesariamente tengo que ser un ver*** cantando, ¿me entiendo?...”, contó Peso Pluma.

