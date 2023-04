Bellakath habla de la cancelación de su concierto por vender 20 boletos: "Les robaron su dinero"

Bellakath por fin rompió el silencio y por medio de sus redes sociales aclaró la situación con la presunta cancelación de uno de sus conciertos en el que sólo vendió, según dicen, 20 boletos. La interprete de "Gatita" salió a desmentir que esto sea verdad y advirtió que alguna promotora usó su nombre para robarle dinero a las personas. Como es su estilo, la cantante e influencer también aprovechó para mandarle un potente mensaje a sus haters y detractores que la critican.

Hace algunos días se difundió la información que la intérprete de "Lluvia de Micheladas" aparentemente, se iba a presentar en el Foro del Lago de León, Guanajuato, el pasado 27 de abril, sin embargo, tuvo que cancelar debido a que no llenó, y aunque se vendieron los boletos al 2x1, sólo se compraron 20. No obstante, Katerinne Huerta, nombre real de la reguetonera, publicó un mensaje en Twitter en el que aseguró que ella no tenía agendada ninguna fecha en ese lugar.

"Yo no cancele nada, más bien nunca estuve contratada y les robaron su dinero, mejor sigan mi cuenta de Instagram ahí subo los eventos confirmados", colocó la cantante, que también escribió otra serie de mensajes en los que se dijo que le causa gracia que la gente se burle de ella por esta situación: "Me da risa como hay gente que quiere hacer burla con cosas que nunca pasaron, gracias a Dios y a mis fans siempre hago sold out en los eventos que me contratan y sí estoy confirmada que bendición".

Bellakath aseguró que no tenía ningún concierto en León Foto: Captura de pantalla

Bellakath explota por supuestamente no vender boletos

En tanto, en su cuenta de Instagram, la influencer compartió una serie de historias en las que explotó contra los haters que la critican por supuestamente no vender los boletos para su show. Bellakath aclaró que no tenía programadas presentaciones este mes debido a su cirugía y que de hecho será hasta este fin de semana que regrese a los escenarios en Puebla, por lo que invitó a sus fanáticos a seguir sus redes oficiales para estar bien informados.

"A ver hijos de su p*nche madre, ¿de qué pinch*s 20 boletos hablan?. Yo no quería salir a desmentir este pedo porque finalmente me está valiendo v*rg*. Yo he estado haciendo música, este mes vamos a tener dos estrenos, el primero es el 5 de mayo, el otro es el 23. Estoy trabajando, pero sí me c*ga la madre que los haters buscan cualquier cosita para mam*r. Entonces aquí estoy yo para otra vez mandarlos a la v*rga, porque yo no se de qué concierto de León hablan (...) yo no tenía ningún concierto programado para este mes (abril), porque me acabo de operar, yo regreso apenas hoy (29 de abril)".

Bellakath explotó contra sus detractores por burlarse porque supuestamente vendió 20 boletos Foto: Especial

Asimismo, la cantante indicó que hay gente que hace publicidad sin contratarla y aclaró que sí va ir a León, pero será como parte de un festival de música. De igual forma, aprovechó para contestar a todas las personas que se burlaron de esta situación, que aunque, según ella, nunca pasó, fue motivo de burla por medio de redes sociales en donde los internautas aseguraban que ya no era popular y la criticaban fuertemente.

"Aunque yo hubiera tenido 20 personas, supongamos, yo no hubiera cancelado, el concierto no se cancela, el concierto se da con una, con dos, con tres personas... Así que no me vengan con p*terías. Pinches haters pónganse a trabajar cabrones", finalizó la polémica la cantante de "Gatita", quien a pesar de ser muy popular, también tiene una larga lista de detractores en plataformas digitales.

