Natalia Lafourcade debuta como escritora del libro "De todas las flores"

Cinco años ha durado el último proceso de Natalia Lafourcade (CDMX, 1984). Después de "Hasta la raíz" (2015) --ese álbum que nació de la ruptura-- escribió: "Sentía que no tenía nada y tampoco recordaba cómo empezar. Ante mi ser había un abismo". La célebre cantautora, ganadora de 15 premios Grammy Latino, debió emprender un viaje interior, lejos de los conciertos y las giras, para entender que cada cosa lleva su tiempo, "que, para que crezca la flor, debe haber muchos aspectos que van colaborando con ella".

Como esa flor, dice, "así me siento ahora y creo que estoy más que lista". Lafourcade no sólo concluyó el año pasado su décimo álbum de estudio "De todas las flores", sino que también se está estrenando como escritora. Como una suerte de itinerario musical, de cuaderno de notas en el que desnuda su alma y su fragilidad, la cantante presentó su primer libro: editado por Juan Pablo Lópe-Fonseca y María Marín de Buen y titulado igual que su disco, se trata de una colección de pensamientos, canciones e imágenes que permiten acompañarla por el largo proceso que ha vivido para regresar al estudio, "al jardín" y, sobre todo, a disfrutar de la vida.

"Creo que no estaba lista para integrar la cantidad de procesos que intervienen en un proyecto en sí. Han sido varios proyectos en los que he tenido la necesidad de no sólo conectar el fin sino todo lo que sucede en el viaje, quizás en un afán de integrar y de entender lo tan importante que es disfrutar, obvio con mi temperamento y con lo intensa que soy, a veces quiero que todo suceda de la noche a la mañana", dice.

"De todas las flores" contiene una charla con Elvira Liceaga, todas las canciones del álbum en versión bilingüe y decenas de fotografías de los viajes personales, ya no por compromiso, que Natalia realizó para reencontrarse: al campo, a la montaña, a Europa. "Se vuelve como un árbol enorme, con las ramas, cada una, hay que atender cada área, ponerle todo el amor y saber que hay un ritmo y que todo esto responde a algo más grande que me ha permitido conectar este proyecto "De todas las flores" con sus canciones y la inspiración que ha sido la misma naturaleza, el vivir dentro del campo, viajar a la montaña y de repente tener a la tierra como compañera y como musa me hizo entender que todo tiene sus procesos y que todo tiene su tiempo", afirma.

Lafourcade dice que ahora está lista para regresar a los escenarios, aunque bromea: "pero es mentira porque si ahora me dicen 'mañana sales de gira', diría no espérame todavía no estoy lista". De cualquier manera, antes de subirse al escenario nuevamente para cantar tiene planeado presentar su libro en diferentes países como Argentina y en Chile, después, a su tiempo, vendrá la "gira internacional", que ya planea y que por supuesto incluye México.

LSN

SIGUE LEYENDO:

