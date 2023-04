Gaby Ramírez eligió un entallado pantalón de cuero para modelar su silueta

Gaby Ramírez, ex conductora de Venga la Alegría Fin de Semana, sigue mostrando su buen estilo para vestir en redes sociales, por ejemplo este jueves la presentadora de televisión eligió un entallado pantalón de lo que parece ser cuero para modelar su silueta. La celebridad utilizó este look para un importante evento, sin embargo, lamentablemente no pudo presumirlo debido a que tuvo un inconveniente por ser una persona distraída, así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram.

La tarde de ayer, la conductora originaria de Monterrey, Nuevo León, reveló por medio de sus historias de la plataforma de Meta que estaba a punto de salir, por lo que había escogido un atuendo juvenil y muy chic, pues combinó un pantalón ajustado de polipiel, con un top estilo corset con estampado de flores en colores amarillos y rojos, piezas a las que le dio un toque más formal al incluir un blazer amarillo fosforescente con el que sin duda no podía pasar desapercibida.

Gaby Ramírez modela su figura con pantalón de cuero

La presentadora regiomontana compartió con sus 1.5 millones de seguidores que a pesar de que se veía muy bien con aquellos pantalones que parecían de cuero, la realidad es que es una prenda que ya no le quedaba, pues estaba muy ajustada, por lo que tenía que sumir un poco el vientre para evitar que se viera como el botón se estaba separando. Sin embargo, Gaby Ramírez lucía espectacular, pues la pieza hizo que destacara su silueta curvilínea y definiera su cintura al ser de talle alto.

Gaby Ramírez presume ajustados pantalones de cuero Foto: Captura de pantalla

Momentos más tarde, la ex conductora de VLA Fin de Semana dio a conocer que este look lo eligió porque tenía la premier de un amigo, sin embargo, no lo pudo presumir al público debido a que se equivocó de día y tuvo que regresar a su departamento. "Oigan, bien mal yo. Neta no sé en donde tengo la cabeza. Me arreglé porque tenía una función, una premier de un amigo, que me siento bien mal; y pensé que era hoy, pero fue hace dos días. Ya me regresé a mi casa", contó.

Aunque le dio mucha pena esta situación, Gaby lo tomó con humor y después compartió una fotografía más en la que aparece sentada en su sillón, vestida con su impresionante look de pantalón entallado y top estilo corset, pero con la mirada fija en un punto y una cara muy seria. La imagen solo la acompañó una música cómica y un emoji de payaso, haciendo referencia a su grave error al equivocarse de día y que sus planes no salieron como esperaba.

Gaby Ramírez no ha dejado de trabajar, pues aunque salió del programa de Venga la Alegría Fin de Semana, continúa sus actividades como influencer de redes sociales, ya que abrió su cuenta de YouTube en donde sube algunas de sus aventuras por la ciudad. La regiomontana sigue cautivando a sus fans con su carisma, talento y estilo, que muestra en cada uno de sus videos y en sus fotografías en sus diferentes plataformas digitales, en las que es muy activa.

La ex conductora toma con humor su accidente Foto: Captura de pantalla

SIGUE LEYENDO:

Gaby Ramírez enseña que el rosa Barbie también es perfecto en bañadores

Gaby Ramírez: el arriesgado escote con el que encendió las redes