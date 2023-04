Valentina Quirós se olvida de Santa Fe Klan y presume ajustado vestido rosa

Valentina Quirós muestra que olvidó toda la polémica con Santa Fe Klan, con el que estuvo saliendo tan sólo unas semanas, pues sigue con su vida, saliendo de fiesta y presumiendo los mejores looks, como este miércoles, cuando lució un ajustado vestido en color rosa, con el cual definió su silueta y conquistó a sus miles de seguidores. Con estas imágenes, evidencía que es una de las próximas fashionistas de redes sociales, debido a que enseña lo mejor de la temporada de primavera-verano.

La noche de ayer, la influencer compartió en sus historias de Instagram que salió a cenar con amigos y por eso eligió una prenda en el color de la temporada, pues hay que recordar que el rosa es uno de los tonos que fue elegido por los expertos en moda para estar presente durante la primavera, por lo que está dominando los anaqueles de las tiendas de ropa. Es así como Valentina llevó una pieza que se ciñó a su silueta esbelta y curvilínea, dejando a sus admiradores encantados con su estilo.

Valentina Quirós presume ajustado vestido rosa

En su cuenta de la plataforma de Meta, la creadora de contenido mostró a sus 156 mil seguidores un par de fotos que se tomó desde un cuarto con espejo completo. En la primera imagen aparece enseñando su total look, por lo que se puede ver a detalle el vestido midi en rosa que eligió, el cual llamó la atención al ser una prenda entallada que dejaba ver su curvilínea silueta, que ha revelado que consiguió debido a una cirugía estética.

Valentina Quirós presume ajustado vestido rosa Foto: Captura de pantalla

Posteriormente, compartió otra foto en la que se dejó ver más de cerca y exhibió que traía un maquillaje muy ligero, debido a que no se observan sombras en los párpados o mucho rubor, simplemente sus labios tienen gloss y sus pestañas largas rimel. Asimismo, su cabellera negra y larga está suelta, por lo que es un look muy sencillo que cualquier joven podría imitar, gracias a que es una pieza de ropa lisa y el make-up es leve.

Con este vestido de cuello halter que combinó con unas sandalias con adornos de perlas, Valentina Quirós se coloca como una de las influencer con más estilo que presume lo mejor de la temporada. Asimismo, su ruptura con Ángel Quezada, nombre real del rapero, le dio mucha popularidad, por lo que está aprovechando para enseñar que además es una conocedora de moda y que podría ser el próximo referente de cómo vestir para las jóvenes.

Hace unos días, Valentina hizo un live en sus redes sociales en donde por fin reveló que sí estaba saliendo con Santa Fe Klan, sin embargo, en el mismo en vivo de Instagram, destacó que el artista empezó a alejarse y que rompió con él cuando se besó con Karely Ruiz. "Jamás terminamos, yo me di cuenta que terminamos por eso (el beso), jamás me di cuenta", indicó la creadora de contenido, que informó que ya no está con el rapero originario de Guanajuato.

Foto: Captura de pantalla

SIGUE LEYENDO:

Valentina Quiros: 3 mini vestidos con los que ha paralizado la red