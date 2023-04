Valentina Quirós mandaría indirecta a Santa Fe Klan tras ser visto con Karely Ruiz

Los fanáticos de Santa Fe Klan se encuentran muy desconcertados debido a que recientemente su supuesta novia Valentina Quirós publicó una serie de mensajes que podrían ser indirectas para el rapero. Estas post se desatan después de que Ángel Quezada, nombre real del artista, fuera visto con la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, por lo que muchos se preguntan si su nueva pareja y el cantante ya terminaron tras la reunión con la famosa celebridad.

Hace unos días, la creadora de contenido para adulto compartió en sus redes sociales fotos junto al intérprete de "Así soy", las cuales hicieron crecer las especulaciones sobre un supuesto romance entre las celebridades. Al poco tiempo, se destapó que el guanajuatense se reunió con Karely para hacer una colaboración musical, aunque ninguno de los dos dieron a conocer muchos detalles al respecto, dejaron ver algunas imágenes de la modelo en el estudio de grabación.

¿Valentina Quirós le envía indirecta a Santa Fe Klan?

A la par de que se dieron a conocer las imágenes, los fanáticos del rapero notaron que Valentina Quirós, su presunta nueva novia, tomó sus redes sociales para publicar algunos mensajes que muchos tomaron como indirectas para el artista, de 23 años. En sus historias de Instagram, la influencer retomó un post en el que se quejaba de aquellas personas que no saben lo que quieren y que no luchan por sus objetivos, pues son las que más daño hacen, se lee en el texto que subió.

"Ustedes tienen miedo a la gente INTENSA... yo le tengo miedo a la TIBIA. Esa que no sabe lo que quiere, o lo sabe pero no se la juega por eso. Que no arriesga. Que tiene miedo. Esa es la gente que puede hacer más daño... no quien haría todo por vos", señala la publicación que pudieron ver 145 mil seguidores en la plataforma de Meta, en la que al parecer expresó sus sentimientos, y que muchos fans aseguran que es un reclamo para Santa Fe Klan, debido a que en los últimos días no se les ha visto juntos.

En otra publicación, la creadora de contenido compartió una postal más que decía: "No quiero que sea lo q dios quiera, quiero que sea lo que yo manifesté", lo que siguió acrecentando las especulaciones de que Santa Fe y ella están pasando por una crisis o una posible separación. Sin embargo, después en sus historias mostró que se reunió con amigos y que se fue de fiesta a un antro, en donde bebió, bailó y cantó, pero sobre todo derrochó estilo, pues hay que recordar que se ha convertido en un referente de moda esta primavera.

Los rumores de la relación de Santa Fe Klan con Valentina Quirós comenzaron desde principios de marzo, cuando fueron vistos en una fiesta y después viajando juntos, sin embargo, todo estalló cuando se fueron de vacaciones a República Dominicana. Hasta el momento ni la influencer, ni el artista han querido confirmar su romance, pero sus fanáticos los han captado en diferentes ocasiones. Ahora, los admiradores del rapero afirman que podrían haber roto y que por eso Ángel continúa con su carrera, mientras la modelo está con sus amigos.

