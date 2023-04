Shakira ya tiene fecha para enfrentar a la justicia española por fraude fiscal, podría ir a prisión

Cuando todo parecía que la calma comenzaba a reinar en la vida de Shakira, la mañana de este jueves 27 de abril la colombiana recibió un nuevo golpe que pone en riesgo su tranquilidad pues la Fiscalía de Barcelona ya dio a conocer la fecha en la que iniciará su juicio por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal, el cual, se llevará a cabo en territorio español.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que Shakira está acusada por las autoridades españolas de no haber efectuado el pago del impuesto sobre la renta de personas fiscales (IRPF) durante tres años (2012, 2013 y 2014), lo cual significa que habría cometido un fraude en contra de Hacienda Pública por un monto total de 14.5 millones de euros, por lo que en caso de ser declarada culpable, la intérprete de “Monotonía” podría pasar hasta ocho años y dos meses en prisión, además de pagar una multa que supera los 23.8 millones de euros.

Una vez aclarado el motivo por el que Shakira enfrenta a la justicia española, es importante señalar que Shakira tendrá que dejar Miami, Florida en el penúltimo mes del 2023 para trasladarse a Barcelona pues está citada a comparecer ante la fiscalía el 20 de noviembre y se informó que en dicho proceso participarán 200 testigos que rendirán sus respectivas declaraciones a lo largo de aproximadamente 12 sesiones, las cuales, se estima, podrían finalizar hasta mediados del mes de diciembre, sin embargo, el proceso se podría acortar si Shakira y la Fiscalía llegan a un acuerdo para evitar ir a prisión o si acepta su responsabilidad en los cargos que se le imputan.

Cabe mencionar que, Shakira llegó hasta la instancia de un juicio debido a que no quiso llegar a un acuerdo con la justicia española pues la expareja de Gerard Piqué se declaró inocente alegando que en los años en los que supuestamente no pagó los impuestos en cuestión todavía no era residente de España, además, su equipo legal ha asegurado que la colombiana ya abonó al menos 17.2 millones al fisco español por su supuesta deuda de impuestos, por lo que consideran un auténtico atropello este proceso y por ello buscarán comprobar la inocencia de la intérprete de “Pies descalzos” a toda costa.

Hasta ahora, Shakira no ha emitido ningún tipo de declaración respecto al inicio de su juicio en España, sin embargo, como se dijo antes, la cantante colombiana ha defendido su inocencia en todo momento, por lo que se ha mostrado confiada en salir victoriosa de este proceso legal en el que también se ha mostrado dispuesta a colaborar con las autoridades españolas.

Actualmente, Shakira está por cumplir su primer mes residiendo en Miami, Florida junto a sus hijos y se encuentra en un proceso de adaptación en el que ha pedido respeto a la prensa tanto para sus hijos como para ella, por lo que se desconoce si está dispuesta a salir a hablar de este tema.

