VIDEO | ¿Majo Aguilar está enemistada con su familia? Esto dijo la cantante

El mundo del espectáculo cuenta con varias dinastías cuyos miembros han realizado grandes trabajos y se han enquistado en el corazón del público. Algunas de éstas son: la Pinal, la Derbez y la Aguilar, quienes desde sus trincheras se han dedicado, por generaciones, a entretener por generaciones al pueblo de México. En este caso, la última es una de las más longevas y cuyas nuevas generaciones están haciendo vibrar a los jóvenes con la potencia de us voz.

Ángela Aguilar se convirtió en la más popular del regional mexicano, mientras que su hermano Leonardo ya comenzó (con buena aceptación) su carrera como cantante de manera profesional. Ahora José Emiliano también se lanzó a la cantada, pero él bajo el género del rap y hip hop, algo que rompió por completo con la "armonía" familiar; su padre, Pepe Aguilar aseguró que lo apoya y que en cierta forma le recuerda a él cuando era joven. Aneliz, es la única que no se ha animado a tomar el micrófono, pues está más interesada en el mundo de las redes sociales.

Otra integrante de este núcleo es Majo Aguilar quien además de cantar, también es compositora. No obstante, siempre se ha rumorado sobre posibles pleitos con la intérprete de "La Llorona", algo que ha desmentido en múltiples ocasiones y en esta ocasión lo volvió a hacer después de que no fuera invitada al "Jaripeo sin fronteras" de su tío en la Plaza de Toros México, para no opacar a su prima.

Inicia en el minuto 26:24

¿Qué dijo Majo Aguilar de su prima Ángela?

Durante una entrevista con medios de comunicación aseguró que jamás le sacarían "algo feo de su familia nunca". En este caso, mencionó que cada quien toma las decisiones que quiere y si no fue convidada al evento no tiene conflicto con ello; "yo siempre lo mejor para ellos, siempre". Incluso, bromeó al decir que le está yendo bien, porque de lo contrario sí le pediría el favor a Pepe Aguilar de que la metiera al concierto.

Tan bien le va a Majo Aguilar que adelantó que se confirmó una gira con Ana Bárbara y también algunas fechas con El Recodo, "entonces está padre. Ahorita en Estados Unidos ya van por lo menos 22 fechas", reveló para el asombro de la prensa rosa.

Pese a que no se le ve junto a su familia señaló que no es porque tengan conflictos, pues cada quien tiene sus actividades, aunque "todo está bien". En el caso de Emiliano, al que no ve tanto, señaló que lo ama "es mi primo cien por ciento, lo quiero muchísimo. Le he perdido un poco la pista, pero lo quiero muchísimo".

Majo Aguilar confirmó gira con Ana Bárbara y El Recodo (Foto: IG @directony)

SIGUE LEYENDO:

Ángela Aguilar desde el gimnasio presume abdomen de acero y ni en ropa deportiva pierde el estilo

VIDEO | Así fue como Lucerito Mijares llegó al teatro musical: “Estamos muy emocionados y también muy nerviosos”