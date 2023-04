VIDEO | Gerard Piqué le niega foto a un niño durante su "Luna de miel" en Abu Dhabi con Clara Chía

La popularidad de Gerard Piqué se ha fracturado desde que se revelaron detalles sobre su ruptura con Shakira luego de 12 años juntos, pues entre la infidelidad y el trato de su familia a la cantante las declaraciones del exfutbolista y su actitud han sido motivo de críticas. Como ocurrió durante sus recientes vacaciones con Clara Chía Martí en Abu Dhabi donde le negó una fotografía a un pequeño fan.

Medios españoles han calificado el romántico viaje entre la estudiante de 24 años y el exfutbolista como una "luna de miel", pues aseguran que lo realizaron como un regalo por el cumpleaños de la joven y la mudanza de la cantante colombiana a Miami, Florida, junto a sus hijos, a quienes Piqué visitará en los siguientes días como parte del acuerdo legal entre los famosos.

Pero las lujosas vacaciones no resultaron del todo bien para el también empresario, pues una vez más se convirtió en blanco de controversia luego de que se filtrara un video en el que se observa el instante en el que le niega una fotografía a un niño y luego se aleja rápidamente dejando atrás a Clara Chía Martí.

Actitud de Gerard Piqué con sus fans

Esta no es la primera vez que llueven críticas al exjugador del FC Barcelona por la actitud que tiene con sus seguidores, pues hace tan sólo unos días un fanático compartió en TikTok un video en el que muestra el momento en el que se niega a tomarse una fotografía.

Jesús Argel señaló que era su sueño encontrarse con Piqué y esto ocurrió durante la final de la King’s League en el Camp Nou, por ello, no dudó en acercarse a él cuando estaba acompañado de sus hijos, Sasha y Milán mientras compraba algunos alimentos, pero su respuesta le causó gran decepción.

“No, no, aquí no, por favor”, se escucha a Gerard Piqué mientras se aleja molesto. Los comentarios no se hicieron esperar y usuarios aseguraron que Shakira sí se habría tomado una fotografía: “Tenías que cantarle”, “Ni siquiera volteó a ver para decirle que no”, “Claramente re mala onda” y “No te pierdes de nada”.

