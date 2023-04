Gerard Piqué recibe críticas por aconsejar a jóvenes tener relaciones sexuales desenfrenadas

La polémica se ha convertido en una constante en la carrera y vida privada de Gerard Piqué, algo que comenzó luego de que confirmara el fin de su relación con Shakira ya que desde entonces se han revelado detalles que afectaron su popularidad. Esta vez el exfutbolista se volvió blanco de críticas debido al consejo que dio a los jóvenes con el que los "alentó" a tener relaciones sexuales desenfrenadas.

El exjugador del FC Barcelona retomó sus labores luego de unos días de románticas vacaciones junto a Clara Chía Marti en Abu Dhabi, esto, según medios españoles, como parte de una "luna de miel" tras la separación oficial con la cantante colombiana y de la mudanza que tuvo con sus hijos a Miami, Florida, para comenzar desde cero y retomar su ya exitosa carrera.

Aunque el regreso no fue triunfal para Piqué, pues durante una transmisión de la Kings League con presidentes de los diferentes clubes su amigo, el streamer Ibai Llano, le pidió que le diera un consejo a los jóvenes y en éste la frase que enfureció a los internautas fue: "Y que follen mucho".

Los comentarios no se hicieron esperar y los internautas calificaron de “irresponsable” al también empresario. “Lo dice por experiencia”, “Le fue más fiel al Barça que a Shakira” y “Él lo sabe mejor que nadie”, fueron algunos de los mensajes que recibió en redes sociales.

Polémicas de Gerard Piqué

Las transmisiones de la Kings League se han convertido en la fuente de controversia para Gerard Piqué, pues a través de éstas que el exfutbolista ha dado declaraciones sobre la polémica que rodea su separación con la barranquillera luego de 12 años de relación.

Con la más reciente recibió una ola de críticas debido a que mencionó a los mexicanos y los comentarios negativos que ha recibido por la infidelidad con Clara Chía Martí, algo por lo que ha optado en no mencionarlos más debido a lo mucho que esto lo ha afectado.

"Quiero decir algo que no me pueda caer 'hate', pero a los mexicanos no los puedo tocar. Cuando tuve lo de Aniquiladores no sabes lo que fue, tuve que repetir los dos minutos en el juego y me cayó de todo”, indicó.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Clara Chía y Piqué disfrutan de su "luna de miel" en Abu Dabi tras separación definitiva de Shakira

El malvado apodo que Clara Chía Martí usa con sus amigas para referirse a Shakira

Filtran una imagen que confirma los supuestos celos de Gerard Piqué a Shakira