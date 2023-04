Pepe Madero se une al regional mexicano, ¡Los emos se hicieron rancheros!

Los fanáticos de José Madero no pueden creer lo que acontece en su carrera, pues después de crear fama por ser vocalista de la banda de rock mexicano PXNDX, en pleno 2023 salió de lo que usualmente graba en el estudio para ofrecer algo más a la audiencia que sigue su trabajo, “Pepe” incursionó en el regional mexicano al lado de otra estrella muy importante en el mundo de la composición.

José Madero y José Esparza lanzaron el tema “Yo si me veía contigo”, la pieza ya está disponible en redes sociales y plataformas digitales, es una melodía bajo la producción de Héctor “El Toro” Bojórquez y se trata de un tema de desamor que fue escrito por los mismos intérpretes que trabajaron de la mano para crear la obra.

Después de 15 años en PXNDX, Pepe aseguró que está en un momento de renovación y que esta es la primera vez que tiene un acercamiento tan especial con el mundo grupero, además en una de las publicaciones que hizo en su cuenta en Instagram aseguró que lo hizo con mucho respeto y que el resultado fue de su total agrado.

“Aquí saliendo de mi ‘zona de confort’. Ya está disponible ‘Yo sí me veía contigo’, canción mariacheña de mi tocayo @eljoseesparza en la cual me invitó a cantar con él. Es mi primer roce con el regional mexicano, ahí disculpen si no le hice justicia al género. ¡Se hace lo que se puede! ¡¡¡Gran canción tocayo!!! Quedó cabronsota. Gracias de antemano por escuchar. Ya disponible en todas las plataformas de audio y video”, escribió Pepe Madero en sus redes sociales.