NCT Dream en México: Esto se sabe de su concierto, podrían venir con su gira "The Dream Show"

NCT Dream finalizó su gira por Asia, Europa y Estados Unidos. La subunidad más joven del grupo de más de 20 integrantes, se ha convertido en una de las promesas del K-Pop actual, pues ya son million sellers y de los idols más populares. Para cerrar su gira, anunciaron su concierto encore 2023.

Desde sus inicios mostraron un concepto tierno debido a la edad de sus integrantes, quienes tras cumplir cierta edad, eran transferidos a NCT 127; sin embargo, debido a su éxito, se consolidaron como una subunidad permanente y este 2023 podrían venir a México por primera vez.

Desde hace meses circulan rumores de que NCT Dream podría sumarse a la lista de artistas K-Pop que vendrán a nuestro país, pues desde finales de 2022 la oferta de conciertos ha ido creciendo de manera recurrente en México y de acuerdo con medios coreanos, será en el verano próximo cuando las fans mexicanas los conozcan.

NCT Dream podría visitar México con su concierto encore 2023

De acuerdo con el sitio Naver, NCT Dream anunció su show encore "The Dream Show 2: In Your Dream" a realizarse en el mes de junio, pero el artículo menciona que con esta nueva gira visitarán Latinoamérica, siendo su segunda vez al menos en Chile, pues ya se habían presentado con el SMtown.

NCT Dream enlistó a México, Perú, Chile y Brasil como los próximos destinos de su concierto encore, aunque aún no hay anuncio oficial del evento, pero las fans mexicanas ya se emocionaron con la noticia. De ser así, podrían presentarse en el Palacio de los deportes al igual que sus compañeros de NCT 127.

Aunque no hay nada confirmado, varias cuentas de noticias musicales han asegurado que el anuncio podría darse en mayo, además SM Entertainment ya ha traído a varios de sus otros grupos a México.