La ex de Julio Iglesias Jr. impone tendencia con el top más chic de la temporada

Charisse Verhaert es una modelo de origen belga de 40 años de edad que es conocida mundialmente por haber sido la esposa durante ocho años de Julio Iglesias Jr, hijo del exitoso cantante español Julio Iglesias. La mujer europea es muy activa en sus redes sociales y allí se encarga de demostrar porqué es una de las mujeres más hermosas de todas luciendo diversos looks. En uno de sus últimos posteos, enamoró a sus miles de seguidores con un top que marca tendencia durante esta temporada.

La relación entre Charisse Verhaert y Julio Iglesias Jr. duró aproximadamente 16 años, teniendo en cuenta que estuvieron ocho años de novios y decidieron contraer matrimonio en 2012 en una lujosa boda que tuvo todos los detalles. Sin embargo, en el año 2021 firmaron el divorcio, pese a que se había presentado el año anterior en Miami, pero por temas económicos no habían logrado ponerse de acuerdo. La modelo belga aseguró que su matrimonio estaba completamente roto, pero que terminaron de la mejor manera y desmintieron totalmente la existencia de otras personas en la relación.

Al parecer, la separación le vino bien no sólo a Julio Iglesias Jr quien festejó sus 50 años junto a su novia brasileña de 50 años, sino que además Charisse Verhaert presumió su nuevo amor en sus redes sociales, pero hasta el momento no se sabe el nombre de la nueva pareja de la modelo belga de 40 años.

El elegante top de la ex de Julio Iglesias Jr

Por otro lado, en su cuenta de Instagram donde tiene tiene más de 36 mil seguidores, Charisse Verhaert enamoró a todos con su increíble figura al lucir un increíble top que está de moda y con el que empezó a marcar tendencia. La ex esposa de Julio Iglesias Jr. comenzó a recibir miles de halagos y sorprendió con sus curvas.

El elegante top de Charisse Verhaert. Fuente Instagram @charisseverhaert

El diseño elegido por Charisse Verhaert para enamorar a todos es un top amarillo y posó de frente donde se llevó todas las miradas. Luego, para la parte de abajo, la ex de Julio Iglesias Jr usó un pantalón blanco y demostró así cómo marca tendencia. No es la primera vez que luce varios looks, ya que lo ha hecho en traje de baño o vistiendo elegantes vestidos que son ideales para su figura.

La ex de Julio Iglesias Jr en traje de baño. Fuente Instagram @charisseverhaert

SIGUE LEYENDO:

Al natural, la ex de Julio Iglesias Jr. confirma por qué es una de las mujeres más hermosas del mundo

La ex de Julio Iglesias Jr. eleva la temperatura con ajustados leggins y coqueto top, desde el gimnasio