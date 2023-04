La bella actriz del Cine Mexicano que sufre por la muerte de su hijo en un retiro espiritual: "Estoy quebrada"

Muchas de las actrices que destacaron en las telenovelas fueron estrellas infantiles del Cine Mexicano, y filmaron junto a reconocidos histriones, como es el caso de esta joven que triunfó junto a Eulalio González "Piporro", y también es reconocida por su trabajo en telenovelas, sin embargo, hace unos años reveló que perdió las ganas de vivir por una cruda enfermedad que la aqueja y sufre con la trágica muerte de su hijo en un retiro espiritual.

Elizabeth Dupeyrón nació en Teapa, Tabasco el 14 de enero de 1951. Comenzó su carrera como actriz siendo una niña en la película "El jinete solitario" en 1958, bajo la dirección de Rafael Baledón. Su hermano es el también histrión Humberto Dupeyrón, diagnosticado con esclerosis múltiple, y es tía de Odín y Natasha, quienes también son actores. Ha realizado casi 40 películas. Una de sus actuaciones más recordadas fue la que realizó en la cinta "Torero por un Día", en donde trabajó al lado de "Piporro".

Otro de los personajes que interpretó fue el de Josefina en la famosa película "Hasta el Viento tiene Miedo". Además, trabajó en dos producciones estadounidenses "Los Bandidos" y "La Pandilla Salvaje". Otros títulos por los que se le recuerde en el cine son: "Macario","La Edad de la Inocencia", "Locura de Terror", "Gutierritos", "Yo Pecador", "María Pistolas" y "Los Adolescentes". También ha actuado en telenovelas como: "Colorina" (1980), "Cicatrices del alma" (1986), "Cenizas y diamantes" (1990), "Dos mujeres, un camino" (1993), "Cañaveral de pasiones" (1996), "Alma rebelde" (1999), "La que no podía amar" (2011), "Por siempre mi amor" (2013) y "La gata" (2014); entre otras.

Elizabeth Dupeyrón comenzó su carrera siendo una niña. Foto: Especial

Elizabeth Dupeyrón perdió a su hijo

Aunque Dupeyrón ha tenido una prolífica carrera en el medio del espectáculo, su salud y su vida se han visto deterioradas, esto a consecuencia de la pérdida de su hijo, Ramsés, quien falleció en el año 2015 mientras estaba en un retiro espiritual. Lo que parecía iba a ser un evento para encontrar la paz, terminó por quitarle la vida. Los hechos sucedieron en una casa en Tepoztlán, Morelos, el 13 de febrero de 2015, cuando asistió a la ceremonia espiritual en el domicilio de la hija de Donaldo Colosio, donde murió dos días después de consumir una bebida que le provocó daños al ser diabético.

A la fecha, el caso no ha sido resuelto y la actriz sigue pidiendo justicia por la muerte de su Ramsés Alí. Hace un tiempo reveló que su salud se ha visto afectada por el trágico evento en el que falleció. En el año 2019, Elizabeth Dupeyrón confesó en una entrevista para el programa "Sale el Sol" que no ha podido superar su muerte y es algo que la lastima día con día. "No volver a ver a un hijo es una cicatriz permanente, una cicatriz que nunca se cierra. Lo extraño, lo extraño muchísimo, quisiera que estuviera aquí, quisiera compartirle mi casa, mis cosas, todo lo que he hecho, lo daría por tenerlo a él", comentó.

Elizabeth Dupeyrón confesó que no ha podido superar la muerte de Ramsés. Foto: Especial

Luego de la muerte de su hijo, otro duro golpe afectó la vida de la bella actriz del Cine Mexicano y estrella de las telenovelas, pues fue diagnosticada con Parkinson, enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Un padecimiento que según ha declarado en entrevistas, no le ha permitido volver a trabajar. Dupeyrón sorprendió a muchos en mayo de 2021, cuando declaró que en ocasiones no tenía ganas de vivir.

"No tengo muchas ganas de vivir, pero tengo mucha obligación de vivir, la vida es un milagro, la vida hay que respetarla, hay que valorarla, y tengo dos hermanos que son unos guerreros, impresionantes, entonces cuando los veo me doy dos cachetadas, y digo ‘reacciona tonta’, digo ‘perdóname Dios mío y déjame seguir adelante’", explicó.

Meses después, en septiembre de 2021, Dupeyrón dijo que cree que su enfermedad fue provocada por los medicamentos que tomó para controlar la ansiedad y falta de sueño que le provocó la muerte de Ramsés Alí, pues afirma que ha sido una situación muy difícil de llevar. "Siento que mi Parkinson fue por medicamentos, fue inducido, porque yo estaba muy sensible. Las personas con temblor esencial están muy sensibles a esto y un golpe como el que recibí que no es fácil", afirmó.

Hace unos años, la actriz también reveló que fue intervenida quirúrgicamente para que mejorar su salud: "Me hicieron una operación de 10 horas, me pusieron un estimulador cerebral, para ayudar a quitar el temblor". Además, en ese momento dio a conocer que un grupo de abogados reabriría el caso de su hijo para buscar justicia, sin embargo, esto no se ha cumplido, como lo dejó saber en febrero de este 2023 en una entrevista para "Ventaneando".

La actriz señaló que el problema de impunidad en el país ha crecido en los últimos años y sentenció que mientras la "impunidad prevalezca, prevalecerá el mal", además, explicó que la situación la puso muy mal:

"Por lo que me sucedió me quebré. Estoy quebrada pero la vida sigue y sigue adelante", confesó la actriz.

Ante el cuestionamiento de cómo se encontraba de salud, Elizabeth Dupeyrón explicó: "Ahí voy, no como quisiera. Soy muy sensible, los medicamentos me hacen muy mal, pero con trabajo pero ahí voy", y añadió, "estoy en mi casa viendo mi jardín, tengo unos años de receso y de recogimiento porque me dolió mucho y me sigue doliendo la ausencia de mi hijo. Hay que echarle ganas a la vida mientras la vida esté, es obligatorio, no es opcional".

SIGUE LEYENDO:

La hermosa actriz del Cine de Oro que conquistó a Elvis Presley y perdió la visión

Dacia González: la bella actriz del Cine Mexicano que encontró el amor con el viudo de "Chachita"