La hermosa actriz del Cine de Oro que conquistó a Elvis Presley y perdió la visión

Sólo tres actrices de nuestro país trabajaron junto a la estrella de Hollywood, Elvis Presley, pero esta actriz, considerada uno de los rostros más hermosos del Cine de Oro, grabó una película junto al "El Rey del Rock and Roll" interpretando a su pareja y es reconocida como la mexicana que lo besó y lo conquistó con su belleza, sin embargo, entre las últimas noticias que se tuvieron de ella se sabe que perdió la visión parcialmente.

Elsa Cárdenas Rentería nació el 5 de agosto de 1935 en Tijuana, Baja California. Se inició como actriz de cine en el año 1954 en la película "El joven Juárez". Gracias a que hablaba inglés con fluidez también conquistó el mercado de Estados Unidos. En teatro debutó en la obra "Mujercitas"; mientras que en la pantalla chica sus primeras participaciones fueron en los teleteatros. Su primera telenovela fue "Estafa de amor" (1961) con Amparo Rivelles y Tito Junco.

El 15 de septiembre de 1957 se casó con el petrolero texano Guy Preston Patton, pero la relación no prospero y años después se divorciaron. Luego contrajo matrimonio con el director de cine de Hollywood, Oscar "Budd" Boetticher, pero el matrimonio también fracasó. En el 1975 se casó con un abogado de apellido Torreblanca, con quien tuvo una hija de nombre Paola. En 1992 estudió en la UNAM, donde obtuvo el grado de licenciada en Ciencias de la Comunicación.

Elsa Cárdenas Rentería nació el 5 de agosto de 1935 en Tijuana. Foto: Especial

Elsa Cárdenas conquistó a todo Hollywood

Elsa es considerada una de las mujeres más hermosas de la época dorada del cine, pero no sólo fue su rostro de ojos claros lo que la llevó a conquistar, también su facilidad para hablar el idioma inglés. Entre sus cintas más reconocidas en Estados Unidos están: "Giant" (1956) con Elizabeth Taylor, Rock Hudson y James Dean y "The Wild Bunch" (1968). La cinta "The Brave One" fue su primera película estadounidense, donde conoció a las personas que le informaron de que el estudio Warner Bros buscaba a una actriz mexicana para "Giant".

La actriz contó para la agencia de noticias EFE que sin haber cumplido los 20 años, le dijo a su madre que quería ir a Los Ángeles, California a visitar a su tía, aunque en realidad su objetivo era descubrir qué había pasado con aquel casting del que no había recibido respuesta. Días después le llamaron para darle el papel, pero el esposo de Cárdenas se opuso, y le pidió elegir entre su hija y su carrera. "No la podía dejar. Me dolió. Yo amaba mi carrera, pero hice lo adecuado y no me arrepiento", declaró.

Elsa trabajó con Elvis Presley en la cinta "Fun in Acapulco". El beso entre los actores se dio dentro de un automóvil, en donde él le cantó mientras ella conducía. La bella actriz contó en el programa "Siempre en Domingo", conducido por Raúl Velasco, que sí tuvieron un corto romance, antes de que el llamado "Rey del Rock and Roll" se casara con Priscilla Beaulieu, y lo describió como un hombre "caballeroso, atento y juguetón".

La actriz perdió la vista de su ojo izquierdo

La hermosa actriz de ojos claros filmó cintas del cine fantástico, de terror y con luchadores como “El Santo” y “Blue Demon”. En televisión participó en más de 25 melodramas, como "El amor tiene cara de mujer" (1971), "Esmeralda" (1997) y "Lo imperdonable" (2015).

En una de las últimas entrevistas que tuvo con una conocida revista de espectáculos, Elsa Cárdenas confesó que había perdido la visión de un ojo casi al 70 por ciento. "El 2019 no fue muy amable conmigo, pero no me quejo. En primer lugar mi ojo izquierdo se daño, segundo lugar la señora que trabajaba conmigo desde hace 45 años se me fue hace 6 meses y en tercer lugar tuve un problema económico muy fuerte. Pero le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado y me ha quitado", explicó.

En la misma plática con TVNotas, la actriz explicó que su padecimiento se debió a un derrame atrás de su retina, que nunca se notó, y con la mejor actitud reveló que aunque ya tiene menos visión, no es algo visible. "No se me nota, si tú me ves no sabes que me paso, yo me muevo como si nada, ando de arriba para abajo, pero si te hace falta", comentó, afirmando que sí es algo que le da tristeza, "si te pega, pero todo lo hago igual que antes, trabajo, si me llaman y sigo haciendo mi vida como siempre".

Actualmente la actriz está por cumplir 90 años. Foto: Especial

