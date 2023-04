Cantinflas: ¿Quién fue Valentina Ivanova, esposa del comediante?

Mario Moreno "Cantinflas" fue uno de los íconos de la Época de Oro del Cine Mexicano debido a que además de ser actor, fue comediante y productor. A pesar de que era muy conocido en la industria del espectáculo, pocos saben de su vida privada, como por ejemplo, quién fue su esposa Valentina Ivanova, la cual fue su gran amor y lo apoyó desde el inicio de su carrera hasta que ella murió trágicamente.

El llamado "Mimo de México" se casó en 1934 con la también llamada Valentina Zubareff, quien era una actriz de carpa a la que conoció cuando formó parte de la compañía de teatro ambulante "Valentina", propiedad de los artistas rusos Gregor Ivanoff y Ana Zukova, que eran padres de su enamorada. Aunque su padre rechazó la relación, la pareja llegó al altar y formó uno de los matrimonios más consolidados de la época, pues mientras el cómico lograba afianzar una carrera en la cinematografía nacional, la celebridad lo apoyaba.

Foto: Especial

¿Quién era Valentina Ivanova?

Valentina Gregorieva Ivanova, nombre de nacimiento de la artista, nació el 27 de octubre de 1915 en Moscú, Rusia, sin embargo, su familia huyó a México debido a la Guerra civil rusa de 1919. Al establecerse en el país, los padres de la artista fundaron la carpa que llevaría su nombre, en donde además de presentarse con su mamá, también lo hizo sus hermanas Olga y Támara, formando el llamado el Trío Zubareff, quienes cautivaron al público gracias a sus shows y su inigualable belleza.

En 1929, Mario Moreno "Cantinflas" se unió a la compañía, por lo que la convivencia hizo que se enamora de la bailarina, que no rechazó sus sentimientos, pues el 27 de octubre de 1934 se casaron. A pesar de que tenía una larga carrera en la industria del espectáculo, ya que comenzó cuando era una niña; Valentina Ivanova decidió dejar de trabajar para apoyar al actor y cómico en su trayectoria al estrellato, así como para enfocarse en su familia.

Uno de los más grandes sueños de la pareja era convertirse en padres, sin embargo, era un objetivo que no podían cumplir debido a que tenían problemas para tener bebés. No obstante, no se dieron por vencidos y en 1962 adoptaron a un niño de un año, a quien llamaron Mario Arturo Moreno Ivanova, un joven que era hijo de Marion Roberts, una texana que según dicen los rumores de la época, fue amante del protagonista de "El Bolero de Raquel", pero que fue desmentida por el artista.

A pesar de que siempre rondaron los rumores de una infidelidad por parte del estelar de "Ahí está el detalle", Valentina se mantuvo a su lado hasta el día de su muerte el 5 de enero de 1966, debido al cáncer de huesos que padeció por algunos años. Tras el fallecimiento de su esposa, Cantinflas tuvo otros romances, pero nunca volvió a contraer matrimonio. El comediante del Cine de Oro perdió la vida el 20 de abril de 1993 a causa del cáncer de pulmón.

