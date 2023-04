Maya Nazor se llevó todas las miradas con juvenil minivestido

Maya Nazor ha estado en el último tiempo en el ojo del huracán debido a la reciente polémica con su exnovio y padre de su hijo Luka, Santa Fe Klan. Sin embargo, la joven influencer no ha dejado que esta situación la afecte, y así lo demuestra en redes sociales donde no solo hace oídos sordos a las críticas que recibe, si no que disfruta de verse bella y que todos la halaguen.

Maya Nazor que actualmente una de las influencers más seguidas y admiradas de las redes sociales, se vio involucrada en un fuerte escándalo en el que se aseguraba que le estaba exigiendo al rapero una pensión mensual millonaria para poder cubrir todos los gastos de su Luka, su pequeño, quien está por cumplir su primer año de vida.

Maya Nazor posando. Fuente: Instagram

Nazor, que no está sola en cuanto a contenidos ya que su hermana Ximena también es muy hermosa y codiciada, acumula más de 5 millones de seguidores en las redes sociales, por lo que es normal que sus fotografías o reels de Instagram lleguen a al menos 100 mil personas que interactuen, y hasta ha alcanzado el millón de reacciones.

Maya Nazor posó con un enorme escote y vestido

Recientemente Maya, de solo 24 años, sorprendió a sus fieles con serie de fotos en su feed de Instagram, en el que posa con un vestido corto de color celeste y con mangas, que destaca por su enorme escote que fue protagonista a la hora de comentarle la publicación, que ya supera los 200 mil likes.

Maya Nazor posando. Fuente: Instagram

Maya completó su apuesta desde un hotel de Cancún, donde descansa antes de recargar energías para seguir con sus asuntos, con maquillaje y zapatos de tacón que brillan con el reflejo del piso. Con su look, Nazor simuló ser, como dice su descripción, una princesa.

SIGUE LEYENDO:

Maya Nazor sorprende con mono de látex para marcar tendehncia durante la primavera de 2023

Como Shakira, Maya Nazor factura con este exitoso negocio tras ruptura con Santa Fe Klan