Desde la playa, Cynthia Rodríguez se luce en fresco look de manta y así reacciona Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez ya se consolida como ícono de moda y estilo para las mujeres embarazadas, pues con los atuendos que ha dejado ver en sus redes sociales enamora a todo el mundo, y así lo confirmó con una publicación que compartió este miércoles, en la que se lució con un look fresco de manta y desde la playa, logrando recibir miles de "likes" y comentarios, como el de su esposo Carlos Rivera que no pudo evitar una reacción.

Rivera y Rodríguez se casaron a mediados del 2022 en un romántico viaje por Europa, y aunque la presentadora regresó al programa de TV Azteca, lo hizo sólo para despedirse de su público, pues dejó el matutino para dedicar más tiempo a su familia. El pasado 28 de marzo la pareja de cantantes sorprendió al dar a conocer que están en espera de su primer hijo, a quien nombrarán León.

Cynthia cautiva con su baby bump en look de playa

En su cuenta oficial de Instagram, en la que Rodríguez es muy activa, compartió una serie de fotografías con las que enamoró a sus admiradores y se confirmó como auténtica fashionista. En las imágenes se puede ver a la presentadora luciendo su baby bump, como se le llama a la pancita de las embarazadas, posando delante de unos enormes arcos blancos que hacen en match perfecto con su outfit.

Cynthia presume su baby bump en fresco look de manta. Foto: IG @cynoficial

La cantante y actriz, de 38 años, se lució con un atuendo perfecto para la temporada de calor o un día de playa, pues combinó una falda de estilo pareo, que lució sólo amarrada debajo de su pancita, con un top cruzado, todo diseñado en manta de algodón, de acuerdo a la firma de moda que vende el conjunto, un look fresco con el que sin duda causó furor, pues en sólo unas horas ya ha superado los 100 mil "likes".

"Enamorada de mi (León) y de mi pancita. ¡Feliz miércoles! Look: @mardeluzmex", escribió la exconductora del matutino "Venga la Alegría" para acompañar las instantáneas en las que se luce con su atuendo de tono crudo, logrando cautivar a sus fans, quienes no dudaron en llenarla de halagos, pues al momento ha generado más de 500 comentarios, además de recibir 104 mil "me gusta", confirmándose así como una de las favoritas en las plataformas digitales.

La exconductora de VLA se confirma como la embarazada más chic. Foto: IG @cynoficial

Carlos Rivera reacciona a la publicación

Rodríguez compartió con sus 4.3 millones de seguidores las imágenes con el atuendo que fue perfecto para imponer estilo, y robó miradas entre sus fanáticos, pues pronto recibió una gran cantidad de mensajes, aunque fue el de su esposo, Carlos Rivera, el que causó sensación, pues escribió: "Y yo de ustedes", recibiendo mucho amor de sus fans, quienes están emocionados con la llegada de su primer hijo.

Cynthia Rodríguez fue integrante de la Cuarta Generación de "La Academia" cuando tenía 21 años, de la que resultó ganador Erasmo Catarino; mientras que la originaria de Monclova, Coahuila se llevó la cuarta posición. Del año 2005 a la fecha se ha convertido en una de las favoritas del público, y además de su carrera como cantante, también ha probado como actriz en algunas telenovelas como: "Se busca un hombre", "A corazón abierto", "Los Rey" y "Las malcriadas".

Carlos Rivera le dedicó tierno mensaje a Cynthia. Foto: IG @cynoficial

