¿Todo bien? Cynthia Rodriguez vive momentos de angustia y lágrimas camino a ver a Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han mostrado una vida bastante alivianada después de que se casaran en completo secreto, y de haber mantenido oculto su embarazo por tantos meses; ya suben fotografías y otros contenidos a sus redes, sin falta, además de mostrarse contentos de convertirse en padres y madre, pero también han pasado momentos amargos.

Sin embargo, Cynthia pasó un mal rato durante la mañana de este sábado, pues en sus redes sociales dio a conocer que tenía un vuelo importante, y cuando llegó al aeropuerto se dio cuenta de que había dejado su pasaporte en casa, por lo que le fue imposible ir a su destino, y canceló el vuelo definitivamente.

Hasta agregó que ya mejor se echó una lloradita, pero luego le dio la vuelta a la página y a lo que sigue. Hasta el momento no se sabe si continuará en Cuixmala, un resort de lujo ubicado en el pacífico mexicano, que cuenta con 30 mil acres de reserva natural, playas privadas, restaurantes, entre otras cosas.

"En la mañana tenía un viaje y se me olvidó mi pasaporte, me eché mi llorada y todo, pero bueno, no sé si les pasó a ustedes que ya estuvieron embarazadas como que se te olvidan más las cosas, comoq ue andas un poco más distraída. Estoy siendo paciente conmigo. Me quedé, ni modo", relató en una de sus stories de Instagram

"Manden videos del show de Costa Rica", fue el último mensaje que dio en sus redes sociales después de su historia, lo que inmediatamente hace creer que se dirigía hasta San José, donde Carlos Rivera, esposo y padre de su hijo, tendrá un concierto más de su gira por Latinoamérica.

Carlos Rivera se presentará este sábado 15 de abril de 2023 en el Estadio Nacional La Sabana, de San José, en Costa Rica. Su espectáculo comenzará en punto de las 19:00 horas. De acuerdo con la página boletera, la mayoría de los lugares ya están agotados desde hace varios días.

De hecho, actualmente solamente se pueden comprar plateas preferentes en la sección Sur por un costo de 43 mil colones, o en General de pie por 22 mil colones; es decir, aproximadamente mil 450 pesos, y 742 pesos mexicanos respectivamente, más los cargos por compra en línea.

Fue a través de una fotografía en su Instagram oficial como revelaron que están esperando un bebé. En la tierna fotografía se puede ver una imagen en el que se observa un león tejido y unos zapatos de bebé en color azul; es decir, será un varón y llevará por nombre León.

"La Luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición mas grande desde el cielo", fue el comentario que dejó en las redes sociales el cantante Carlos Rivera, y específicamente en la publicación de su esposa, la ex académica y ex conductora de Venga La Alegría, Cynthia Rodríguez.

Aunque no han dicho une fecha específica, la conductora Flor Rubio del matutino de TV Azteca, calculó que podrían tener alrededor de 4 meses de embarazo o un poco más, pues es por esas semanas que los doctores ya pueden confirmar el sexo del bebé.

