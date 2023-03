Cynthia Rodríguez será mamá: así lloró en vivo cuando deseaba un hijo con Carlos Rivera

Las buenas noticias llegaron para Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, pues anunciaron que próximamente se convertirán en padres, ya que están esperando la llegada de su primer bebé. Los fans están muy emocionados debido a que es algo que la pareja deseaba desde hace algunos meses, sobre todo, la ex conductora de Venga la Alegría, quien hasta llegó a llorar en vivo cuando reveló cuánto deseaba convertirse en mamá de un hijo del cantante.

La mañana de este 28 de marzo, la pareja anunció por medio de sus redes sociales que estaban esperando a su primogénito. Los ex concursantes de La Academia tomaron sus cuentas de redes sociales para compartir con sus millones de seguidores la noticia en la que también dieron a conocer el nombre y sexo de su bebé, el cual era muy esperado por ambos, ya que desde que confirmaron que se habían casado anunciaron que estaban buscando ampliar la familia.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez confirman que serán papás Foto: Captura de pantalla

Cynthia Rodríguez lloró en vivo cuando deseaba un hijo con Carlos Rivera

Los fanáticos de la pareja del momento conocían los deseos de Cynthia de convertirse en madre desde hace un par de años, pues en medio de vísperas de Navidad del 2021, la cantante y actriz reveló que quería tener un hijo con el intérprete de "Te esperaba". Fue durante una dinámica en el programa de Venga la Alegría en la que recibieron la visita de Santa Claus que la originaria de Monclova, Coahuila, abrió su corazón y entre lágrimas dijo que anhelaba a un bebé.

Durante el matutino de Tv Azteca, los conductores leyeron sus cartas a "Papá Noel", pero fue Cyn, como le dicen de cariño, la que conmovió al público. "Creo que solo hay una cosa que me falta y me gustaría que se cumpliera el próximo año: ¿Me puedes traer un bebé? Creo que estoy lista ahora sí para formar una familia", indicó la cantante, quien no pudo contener el llanto y las lágrimas rodaron por sus mejillas en la transmisión en vivo.

Al siguiente año, la ex Académica, de 38 años, se casó en secreto en Europa con Carlos Rivera; aunque en aquel momento corrió el rumor de que ya estaba embarazada, a su regreso a México indicó que esto no era verdad, sin embargo, aclaró que era algo que estaban buscando, por eso había tomado la decisión de dejar el programa de Venga la Alegría y enfocarse en su familia. Cynthia estuvo alejada de los reflectores, no así de sus fanáticos, ya que en sus redes sociales, la artista siempre compartía actualizaciones de su día a día.

Fue hasta este miércoles que Rivera y Rodríguez confirmaron que estaban esperando a su primer hijo, causando gran conmoción en redes sociales, pues sus fanáticos hicieron tendencia sus nombres debido a las diferentes reacciones. Tras dar a conocer la noticia, los principales medios de espectáculos lo retomaron la información, incluso sus compañeros del matutino de la televisora del Ajusco expresaron su felicidad por ver que su antigua compañera había cumplido uno de sus más grandes sueños.

Algunos especulan que la cantante, actriz y conductora tiene alrededor de cuatro meses de gestación, debido a que ya conoce cuál es el sexo del bebé. Es posible que las celebridades mantengan resguardados algunos detalles sobre su bebé, debido a que no les gusta hablar de su vida privada, pues hay que recordar que de hecho no tienen fotos juntos en sus cuentas oficiales, algo que les ha hecho ganar varias críticas.

