Cynthia Rodríguez derrocha belleza al presumir su pancita de embarazo en la playa

Cynthia Rodríguez es una de las conductoras más queridas en el medio del espectáculo, por ello, la noticia de su embarazo logró enternecer a sus fanáticos y otras celebridades que sabían de su gran deseo por convertirse en madre. Desde entonces, la conductora no ha dejado de compartir postales en las que presume su “baby bump” y esta vez fue desde sus vacaciones en la playa.

Fue en diciembre de 2021 cuando la exparticipante de "La Academia" sorprendió a sus fanáticos en "Venga la Alegría" cuando compartió entre lágrimas una carta para Santa Claus en la que externó su deseo de convertirse en madre. Luego de ello, se reveló que llegó al altar en España junto a Carlos Rivera y emprendieron una lujosa luna de miel con la que recorrieron algunos de los puntos turísticos de Europa.

Cynthia Rodríguez presume pancita de embarazo en la playa. Foto: IG @cynoficial

"Tengo una familia hermosa, tú lo sabes, mis papás, mis hermanos y mis sobrinos que los amo demasiado. Creo que soy una buena tía y me esfuerzo en ser una buena hermana e hija todos los día porque mi familia es lo más importante en mi vida (...) Creo que solo hay una cosa que me falta y me gustaría que se cumpliera el próximo año: '¿Me puedes traer un bebé?'. Creo que estoy lista, ahora sí, para formar una familia”, dijo la conductora.

Cynthia Rodríguez en la playa

"Babymoon con mi amor", escribió la también cantante junto a una serie de fotografías con las que enterneció las redes sociales, pues se deja ver con un look playero en el que lució como nunca antes su pancita de embarazo y lo mucho que ha cambiado desde hace tan sólo unas semanas que anunció la llegada de su primogénito.

La exconductora de "Venga la Alegría" luce su pancita de embarazo en sus vacaciones.

Todo indica que la conductora decidió tomarse unas vacaciones junto al cantante Carlos Rivera antes de darle la bienvenida a su primogénito a quien nombraron León, hasta el momento no han revelado detalles al respecto y se espera que no lo hagan hasta el día del nacimiento tal y como han mantenido su relación con total hermetismo.

“Pancita preciosa”, “Ay, en que momento creció tanto. Te ves como sabíamos que te verías… Hermosa”, “Amiga, que bella”, “Preciosos, y el papá bello tomando fotos a sus amores” y “Te ves tan hermosa, mi reina”, fueron algunos de los comentarios que recibió la conductora de otros famosos como Kristal Silva y Laura G.

