Alessandra Rosaldo estuvo a punto de "abandonar" a Eugenio Derbez: "La prioridad es mi hija"

Hace unas semanas se estrenó la nueva temporada del reality show "De viaje con los Derbez", protagonizada por el comediante, Eugenio Derbez, su esposa, Alessandra Rosaldo, y sus hijos, Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana. Los nuevos episodios están disponibles en Prime Video.

En uno de los primeros capítulos de la tercera temporada, Alessandra Rosaldo, pareja del creador de "La Familia P.Luche", protagonizó una de las escenas más conmovedoras después de romper en llanto frente a toda la familia Derbez, al asegurar que se siente "sola" cuando vive momentos de angustia.

Fue en uno de los primeros episodios de la tercera temporada de "De viaje con los Derbez" cuando Alessandra Rosaldo explotó en contra de su esposo, Eugenio Derbez, después de vivir momentos de terror cuando viajaban por una carretera de Jamaica, país que fue sede de esta edición.

Tras poner el riesgo su integridad por la vialidad, la también cantante encaró a Eugenio Derbez para decirle que se siente "sola" y la actitud del comediante no ayuda mucho, pues en lugar de acompañarla se limita a hacer chistes que no son de su agrado.

“Es que me siento sola, siento que no lo validas, que no lo ves y que no me acompañas, y al revés, lo tratas de minimizar haciendo chiste o burlarte y eso no me ayuda", dijo la conductora y actriz.