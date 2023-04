Anya Taylor-Joy cumple 27 años: ésta es la razón por la que habla español la estrella de "Gambito de Dama"

Este 16 de abril el mundo del espectáculo se encuentra de fiesta, pues Anya Taylor-Joy está celebrando su cumpleaños 27. La joven actriz, que saltó a la fama internacional por protagonizar la serie de Netflix "Gambito de Dama", ha destacado en Hollywood, pero también ha conectado con el público latino, debido a que habla perfectamente español, sin embargo, pocos conocen la razón por la que adquirió esta habilidad que hoy la hace resaltar entre sus demás compañeros del medio artístico.

Anya-Josephine Marie Taylor-Joy, nombre completo de la artista, nació en Miami, Florida, un día como hoy, pero de1996. Es hija del escocés Dennis Alan Taylor y la zambiana española-inglesa Jennifer Marina Joy. A pesar de sus padres tienen diferentes nacionales, esto no fue lo que la llevó a hablar español, sino la profesión de su padre, pues cuando era tan sólo una bebé, la familia se mudó a Buenos Aires, Argentina, donde vivió los primeros años de sus vida.

¿Por qué Anya Taylor-Joy habla español?

Debido a que la familia se mudó al país sudamericano, Anya aprendió a hablar español, de hecho, la joven ha declarado que le gustaba más expresarse en ese idioma que en el inglés. La actriz estudio en el colegio bilingüe Northlands School de Buenos Aires hasta los 6 años, pues sus nuevamente cambió de residencia, esta vez hasta Londres, Inglaterra, ciudad que no fue de su agrado, ya que no lograba hacerse de amigos debido a que no se expresaba bien en la lengua germana.

"De repente estaba en una gran ciudad y no hablaba el idioma. Realmente no sentía que encajaba en ninguna parte. Yo era demasiado inglesa para ser argentina, demasiado argentina para ser inglesa, demasiado estadounidense para ser cualquier cosa. Los niños simplemente no me entendían de ninguna forma. Solía ??quedar encerrada en los casilleros. Pasé mucho tiempo en la escuela llorando en los baños", declaró la protagonista de "La bruja" sobre lo difícil fue cambiar de Argentina a Inglaterra, pues deseaba volver al país en el que creció.

A pesar de todo, Anya Taylor-Joy logró aprender bien inglés gracias a los libros de Harry Potter, sin embargo, no olvida sus raíces, pues constantemente viaja a Argentina para estar unos días en el lugar en el que creció, ya que según contó Teleshow, extraña estar con la gente que la vio crecer y por supuesto, hablar español, debido a que la considera su lengua materna, a pesar de que sus padres también le enseñaron el otro idioma.

"Lo que más extraño es que todos los que me conocen allá saben cómo soy yo desde que era una bebé. Y como viajamos tanto con mi familia, esto resulta lo más extraño. Tener la posibilidad de estar en un lugar donde la gente me vio crecer. Extraño mis apodos, hablar en español todo el tiempo. Allá está gran parte de mi alma y mi corazón. Por eso yo visito Argentina al menos una vez al año". destacó en la conversación.

