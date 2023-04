Mujer que fue violada por Roman Polanski aboga por el cineasta

Samantha Geimer, a quien el director Roman Polanski violó cuando ella tenía 13 años y él tenía 43, afirmó que ese delito nunca fue un gran problema para ella y que considera injusta la condena mundial al cineasta de origen polaco.

En una entrevista realizada por la revista Le Pointe y dirigida por Emmanuelle Seigner, esposa del director, Geimer abogó por el perdón a Polanski, al tiempo que pidió que la dejen de tratar como a una víctima.

“Déjame ser muy clara: lo que pasó con Polanski nunca fue un gran problema para mí. Ni siquiera sabía que era ilegal en el momento, que alguien podría ser arrestado por eso. Estaba bien y sigo estando bien.

“El hecho de que se haya hecho de esto un gran escándalo pesa terriblemente en mí. Tener que repetir constantemente que no fue la gran cosa es una terrible carga”, señaló Geimer.

En 1977, el cineasta pasó 47 días en prisión por el cargo de violación. Al ser liberado para seguir su proceso judicial, Polanski huyó de Estados Unidos, país al que no ha vuelto desde 1978. En 2009, cuando se presentó en el Festival de Cine de Zurich, fue detenido por las autoridades suizas con la intención de ser extraditado, aunque al final se libró del proceso.

“Como lo veo, nadie quiere que él vaya a prisión, pero lo hizo y fue suficiente. Pagó su deuda a la sociedad, fin de la historia. Hizo todo lo que se le pidió hasta que la situación fue tan terrible que no tuvo otra opción que escapar. Cualquiera que piense que merece estar en prisión está mal. No es el caso hoy y no lo fue antes.

“El intento de extradición, el hecho de que Roman fuera arrestado de esa manera fue tan injusto y lo opuesto a la justicia. Todo mundo debería saber que Roman ya ha cumplido su sentencia, que fue muy larga, en mi opinión”, declaró.

La campaña de Geimer a favor del cineasta, responsable del clásico “El bebé de Rosemary”, no es nueva. En 2017, pidió a las autoridades estadounidenses que desecharan el caso en su contra, pero la solicitud fue denegada.

