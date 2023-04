Valentina Quirós modeló coqueto top y se llevó todas las miradas

La joven Valentina Quirós no deja de dar motivos para que se hable de ella. Desde que se hizo conocida como la supuesta nueva novia del rapero Santa Fe Klan, la influencer aparece como una de las figuras del mundo virtual más admiradas. Su belleza y estilizado cuerpo le permiten imponerse con cualquier outfit.

Valentina Quirós posando. Fuente: Instagram @valentina.quirosc

Actualmente, Valentina Quirós cuenta con más de 145 mil seguidores en su cuenta de Instagram y ese número no para de crecer. Es que la joven sabe cómo captar la atención de los espectadores al compartir imágenes de los viajes que realiza y las sesiones fotográficas en que es la absoluta protagonistas.

Diferentes marcas han tomado contacto con ella para promocionarse y así Valentina Quirós ha ido poco a poco escalando posiciones entre la nueva ola de influencers. Ahora, desde que la relacionaron con el artista Santa Fe Klan, la prensa sigue sus pasos sin perder un solo detalle y ya no solo esperando alguna confirmación o ratificación de romance.

El posteo de Valentina Quirós en Instagram

Valentina Quirós publica muchas fotografías en las que aparece luciendo algún traje de baño o top, al parecer son algunas de sus prendas favoritas. Además, el estilizado cuerpo que demuestra la influencer le permite hacerlo sin reparar en detalles, aunque ahora la invade cierta preocupación.

En las últimas horas, la supuesta nueva novia de Santa Fe Klan compartió un video con el que se llevó todas las miradas ya que ostentó su silueta con un colorido top. “Quiero volver a los masajes que me hicieron antes. Y si me pueden recomendar té porque siento que estoy muy inflamada. Grasa no hay, pero en esta parte si estoy inflamada”, comentó Valentina Quirós mientras posaba su mano en su abdomen mientras posaba frente al espejo.

