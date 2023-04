Fernanda Gómez, esposa de "El Canelo", da clases de estilo en coqueto bañador boho chic

Fernanda Gómez, esposa del boxeador, Saúl "El Canelo" Álvarez, causó furor en las redes sociales con un coqueto look de playa. Fue en su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen millones de fans, la plataforma en la que la empresaria e influencer compartió una serie de fotos de su viaje a Hawái, paradisíaco lugar en el que se ha dejado ver con los mejores looks, como un bañador boho chic con el que dio clases de estilo.

La relación de Gómez y Álvarez comenzó en el año 2016, y aunque ha pasado por algunas complicaciones, pues en el 2017 se separaron, fue en mayo de 2021 cuando decidieron casarse en una lujosa ceremonia. La empresaria tiene una hija llamada María Fernanda, fruto de su relación con el pugilista, pequeña que ya ha conquistado a los seguidores de sus padres con su gran carisma.

Fernanda Gómez conquista en bañador boho chic

En su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen más de 1.3 millón de fans, Fernanda deja ver que gusta de la vida fitness, la moda, los viajes y sobre todo los lujos. En esta ocasión, ha compartido los detalles de su viaje por Maui, una isla del Pacífico central, que forma parte del archipiélago hawaiano, vacaciones en las que está acompañada de su pequeña, sin embargo, no se observa que "El Canelo" esté con ellas.

"Hawaii you got me" (Hawái me tienes), fue la frase con la que la guapa influencer, originaria de Jalisco, acompañó las imágenes con las que volvió a sorprender a sus seguidores en la famosa plataforma digital, logrando generar casi 80 mil "me gusta" en menos de 24 horas, y cientos de comentarios como: "Yo siempre lo he dicho esta mujer es bellísima", "Que preciosa dama", y "Super Espectacular", entre muchos otros.

En la imagen se puede ver a la esposa de "El Canelo" luciendo su esbelta y estilizada figura con un coqueto bañador boho chic, como se le llama al estilo de moda basado en influencias bohemias y hippies, el cual combinó con una pieza de joyería para la cintura y lentes oscuros. Con este look, Gómez confirma su belleza y su gusto por la moda, pues este tipo de piezas serán las favoritas del verano.

Fernanda está en Hawái con su hija. Foto: IG @fernandagmtz

Aunque Gómez ha ganado fama por ser la esposa del famoso boxeador, se sabe que desde el año 2019 emprendió en los negocios del cuidado personal y la venta de ropa para dama. Inauguró su empresa Fernanda Gómez Nailbar & Boutique, un centro de belleza ubicado en Guadalajara, Jalisco. La guapa influencer tiene 26 años, y también ha trabajado como modelo. En las redes se muestra como una fashionista, como lo confirma con otro bañador que lució desde Hawái con el que también dio clases de estilo.

La esposa del boxeador derrocha estilo y elegancia. Foto: IG @fernandagmtz

