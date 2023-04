Daisy Anahy lanza presunta “indirecta” a su exesposo Eduin Caz con esta popular canción grupera

Daisy Anahy, exesposa de Eduin Caz sigue disfrutando su embarazo y lo documenta en sus redes sociales, está vez la celebridad subió varios videos a su cuenta oficial en Instagram en donde reúne más de 3.2 millones de seguidores que están al pendiente de su vida y del nacimiento del tercer hijo que tendrá con el vocalista de Grupo Firme.

Ahora la también influencer aprovechó que sus hijos Gerardo y Geraldine siguen de vacaciones para visitar a sus familiares en Culiacán Sinaloa, ahí disfrutó de sus seres queridos, tomó una clase de maquillaje y paseo por las calles de la ciudad mientras escuchaba una popular canción de regional mexicano.

La pieza que Daisy Anahy utilizó para uno de sus videos es “Te perdonaría”, una nueva versión de la que hicieran famosos Los Primos de Durango, pero ahora se coloca como la favorita del público en voz de El Frizian y Edén Muñoz, y aunque podría ser una pieza como cualquier otra, se despertó una opción de que es una indirecta para Eduin Caz.

Hay que recordar que Eduin Caz fue quien dio a conocer que él y su pareja estaban atravesando por una crisis en su matrimonio y que tenían tiempo separados, por lo que estaba haciendo su “luchita” para regresar con ella y seguir junto a la familia que han formado por alrededor de 13 años.

Tenían una relación de 13 años. IG/ La celebridad espera a su tercer hijo

Eduin Caz en los eventos junto a Grupo Firme también pidió a Daisy Anahy que lo perdonara y que ya lo dejara volver a casa, pues aseguró que estaban viviendo en lugares separados, después en una entrevista que ofreció para El Escorpión Dorado confesó que la decisión había sido de ella y que aceptó para respetar y que estuviera en paz en su embarazo, pero que no estaba interesado en sostener una relación con alguien más.

El intérprete de “El amor no fue pa’ mi” contó que Daisy Anahy ya no quiso aguantar más, pues también le afectan mucho las especulaciones y los chismes que se generan en redes sociales o en medios de comunicación, Eduin Caz aceptó sus errores y confesó “Yo la cagué mucho en el pasado, yo pedí disculpas, pedí perdón”, pero no ha dado resultado y siguen distanciados, aunque se les ha visto juntos en algunos momentos.

La letra de "Te perdonaría"

“Te perdonaría

Te perdonaría

Te perdonaría Te perdonaría si tuviera tiempo

Pero la verdad estoy muy ocupado

Márcame mañana, pero te lo advierto

No estoy interesado

Te perdonaría, pero a quien le importa

Perdonar a alguien que abuso de tonta

Ya cambié tus besos por otros más dulces

A los de tu boca Te perdonaría si fuera un idiota

Pero te daré en el alma con mi bota

Me comí tu cuerpo algunas ocasiones

Hoy prefiero sopa

Te perdonaría, pero no es lo justo

Sería como hacerme yo mismo un insulto

Explícame todo lo que se te antoje

