¿Te acuerdas de Los Primos de Durango? Ahora Edén Muñoz canta uno de sus éxitos, así se escucha

Fue por medio de Tiktok en donde el cantante y compositor Edén Muñoz escuchó el cover del tema “Te perdonaría”, grabado por El Frizian, esta versión gustó mucho al ex integrante de Calibre 50, por lo que pidió a sus seguidores que etiquetaran al cantante antes mencionado para que se contactarán y poderlo grabar a dueto.

Fue así como sin pensarlo ni un minuto, El Frizian contactó a Edén Muñoz y se pusieron de acuerdo para grabar el tema que en la década de los 2000’s era todo un éxito en voz de “Los primos de Durango”, agrupación que cambió su nombre y actualmente se le conoce como “Los Primos MX”

Fue en la década de los 2000’s cuando el duranguense entró con todo al gusto de las personas y es que en las radiodifusoras no se escuchaba otras canciones que no fueran del estilo de música antes mencionada la cual tenía algunos pasos particulares, pero sin duda alguna las botas super picudas era algo que caracterizaba a quienes entraban a la pista a sacar sus mejores pasos.

Y es que, ¿quién no bailó el famoso pasito duranguense?, fue tal el éxito de este género músical que los propios cantantes de regional mexicano eran fanáticos de de grupos y canciones del tipo de música antes mencionada.

Tal es el caso del propio Edén Muñoz quien en un video que compartieron en redes sociales de “El Frizian”, el ex vocalista de Calibre 50 dejó claro que el tema “Te perdonaría” siempre le gustó desde que lo escuchó con “Los Primos de Durango” hace más de 10 años que salió.

Foto: Ig @el_frizzianofficial

Además de revelar su gusto por canciones de tipo duranguense, Edén reveló que el pasado 2022 iba a sacar un disco en donde incluiría este tema, sin embargo, le gustó mucho más la versión que grabó con El Frizian.

“esta es una rola que a mi me gusta desde cuando la versión de ‘Primos de Durango’ de hace como unos 10 años, 11 años, tenía la intención de grabarla en un disco que iba a salir este año pasado pero ahí de repente me perdí ya no supe que quería, si lo quería o no lo quería total que no salió pero esta era una de las canciones que estaba dentro del disco”, dijo Edén Muñoz.