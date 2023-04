VIDEO: Camila Sodi enloquece a sus fans esquiando en bata de baño

Camila Sodi dejó sorprendidos a sus millones de seguidores en Instagram con una serie de imágenes que compartió en su cuenta oficial, en las que se le ve esquiando en bata de baño, fiel a su estilo desenfadado y carismático. Fue este martes cuando la actriz enloqueció a sus fans con videos en las que se le ve deslizándose por la nieve en las montañas de Aspen, en Colorado, Estados Unidos.

La también cantante, de 36 años, fue una de las famosas que decidió tomarse unos días de descanso en estas vacaciones de Semana Santa y viajó a Aspen, lugar famoso por sus montañas nevadas. En su cuenta oficial de la plataforma de Meta la artista ha mostrado sus atuendos más chic para las bajas temperaturas, sin embargo, también demostró que es arriesgada y eligió un extraño look para esquiar.

Camila Sodi se luce esquiando en bata

La actriz y cantante compartió en Instagram, plataforma en la que tiene 2.6 millones de fans, una serie de imágenes en las que se le ve disfrutando de un día de esquí, actividad en la que se ve que tiene muchas habilidades, pues dejó ver más de un video en el que se le observa luciendo su belleza y la mejor actitud, posteo que acompañó con la frase: "You wake up , throw your robe on , snap on your skis and glide for a cup of coffee Aspen " (Te despiertas, te pones la bata, te pones los esquíes y te deslizas para tomar una taza de café).

Camila ha robado miradas y ha enloquecido a sus millones de fans en las redes, logrando recibir cientos de halagadores comentarios en su cuenta oficial, donde también generó casi 60 mil "me gusta" en sólo unas horas. En las imágenes se le ve esquiando por las montañas nevadas, y luciendo un extraño atuendo, pues no eligió ropa térmica para salir a realizar la actividad, y prefirió una bata de baño de tono claro.

Camila sorprendió a sus millones de fans. Foto: IG @camilasodi_

Camila es madre de dos hijos, Fiona y Jerónimo, producto de su relación con el actor Diego Luna. La pareja se casó en el año 2008 y se divorció en 2013. La actriz demuestra en sus redes sociales que es una mamá moderna que da clases de moda y estilo con sus looks, como sus atuendos de playa o los que lleva a las montañas nevadas, con los que se lleva la corona como fashionista.

La actriz y cantante comenzó en los medios cuando era una bebé, como modelo de comerciales. Ya en la adolescencia probó suerte como conductora del programa "El Pulso" de Telehit, pero fue años después cuando llegó su gran oportunidad en televisión al protagonizar la telenovela "Inocente de ti", donde dio vida a "Florecita" y compartió créditos con el galán Valentino Lanús, y otros reconocidos actores.

La actriz utilizó una bata para salir a esquiar. Foto: IG @camilasodi_

