Camila Sodi derrocha estilo desde Madrid con medias rasgadas y vestido de aberturas

En diversas ocasiones, Camila Sodi se ha plantado como un referente de la moda, por lo cual, no es extraño que en cada uno de los destinos turísticos que visita, siempre aproveche para compartir su porte y elegancia con sus fans de redes sociales, los cuales a los pocos minutos de que genere una nueva publicación comienzan a llenarla de halagos y comentarios que hacen referencia a su belleza y estilo.

De hecho, estos atributos ayudaron a que la sobrina de Thalía lograra conseguir uno de los papeles que la inmortalizó en la pantalla chica, pues a pesar de que la opinión de los televidentes aún hoy en día está francamente dividida, no podemos dejar de lado el hecho de que Camila Sodi dio mucho de qué hablar al interpretar al personaje que marcó la carrera de Bárbara Mori a inicios de los 2000.

Fue en 2020 cuando Camila Sodi trajo de vuelta a una de las villanas más emblemáticas del mundo del melodrama, esta vez en una versión moderna, con tintes futuristas y elementos que no estaban presentes en la obra original de Yolanda Vargas Dulché, algo que provocó el descontento de muchos de los fans de la historia original de Rubí. Sin embargo, así como hubo quienes criticaron la participación de la actriz en la última versión mexicana de esta obra, también hubo quienes defendieron la actuación y el estilo de Sodi, elementos que hicieron que muchas de sus escenas se hicieran virales en redes sociales.

El look de la sobrina de Thalía es ideal para una fiesta nocturna | IG: @camilasodi_

Y aunque en esta ocasión no hablaremos del recibimiento que tuvo este material audiovisual, conviene destacar que la personalidad determinada y llena de glamour que tanto caracterizaba a Rubí, es parte de la esencia de Camila Sodi, quien en su última publicación de Instagram demostró que los atuendos total black son una de las tendencias que podremos ver durante esta primavera 2023.

Pues, aunque lo común es que la temporada más calurosa del año se caracterice por el uso de colores vibrantes, no podemos descuidar el hecho de que muchas firmas reconocidas han lanzado diseños inspirados en el color negro, lo cual demuestra que esta es una de las tonalidades que no podemos perder de vista durante los siguientes meses. Por ello, no es de extrañarse que la exesposa de Diego Luna decidiera derrochar estilo con este atuendo.

Camila Sodi siempre se ha distinguido por tener un estilo sensual | IG: @camilasodi_

Como se aprecia en las imágenes, Camila Sodi lleva un vestido negro con una abertura frontal posicionada justo debajo del punto de encuentro de su escote, lo cual genera la ilusión de que porta una falda entubada y un top, situación que es desmentida si miramos con atención el atuendo de la actriz.

De hecho, una de las grandes ventajas del atuendo de la también cantante es el hecho de que, al tener un talle alto en la parte de la falda, se constituye como un look perfecto para las mujeres que prefieren mantener su vientre cubierto, pero que a la vez quieren unirse a la tendencia de las aberturas, misma que como hemos visto desde inicio de año, será una de las que encabezarán la primavera.

Este tipo de vestidos son ideales si quieres unirte al trend de las aberturas sin enseñar demasiada piel | IG: @camilasodi_

Por otro lado, el escote y los hombros descubiertos generan la ilusión de que el cuello de Camila Sodi es más largo, corte que puedes aprovechar si buscas estilizar esta parte de tu cuerpo o simplemente experimentar con tu sensualidad al momento de llevar descubierta la parte superior de tu figura.

Como complemento de su atuendo, Camila Sodi, quien aprovechó su post en Instagram para promocionar su serie en Prime Video, titulada "Sin Huellas", optó por incluir unas medias rasgadas, las cuales además de darle un aire relajado a su look final, ayudaron a dotar de versatilidad y sensualidad el minivestido que por sí solo se une a muchas de las tendencias de esta primavera.

