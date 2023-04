“Gasolina” de Daddy Yankee es incorporada al Registro Nacional de Grabaciones del Congreso de EU

Pese a que anunció su retiro de la música, Daddy Yankee sigue sumando éxitos a su carrera y esta vez se dio a conocer que, a casi 20 años de su lanzamiento, la canción "Gasolina" fue incorporada al Registro Nacional de Grabaciones del Congreso de Estados Unidos, algo que el boricua celebró en grande con un emotivo mensaje en redes sociales con el que agradeció a sus fanáticos.

“Gasolina” es uno de los temas más importantes para el cantante puertorriqueño, pues fue la que impulsó su carrera dándole fama a nivel internacional; además, el tema es coreado por las nuevas generaciones y promete quedarse como un favorito ahora que es parte de la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos.

“Para ese chamaco que creció en Santurce: una canción ‘Gasolina’ que nació en un barrio de Puerto Rico y sea reconocida por la Biblioteca del Congreso como una de las canciones que transformó la cultura, cambió la historia musical en el mundo y Estados Unidos es algo que jamás soñé. Y lo más bonito que fue en español. Cuando haces las cosas con amor, pasión, determinación y disciplina y a todo eso le sumas el apoyo de toda mi gente linda durante más de tres décadas todo lo que sueñas puede ser posible”, escribió el cantante.

Canciones en la Biblioteca del Congreso

Además del tema de Ramón Luis Ayala Rodríguez, como es el nombre de pila del cantante, la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos incluyó otras 24 canciones de artistas que han dejado huella en la industria y cuya voz sigue conquistando generaciones.

“Imagine” de John Lennon, “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin, “Like a Virgin” de Madona, “Super Mario Bros” y “All Want to Christmas is you” de Mariah Carey, son algunas de las canciones que fueron incluidas considerando su “importancia cultural, histórica o estética en el patrimonio sonoro grabado de la nación”, señala el comunicado.

La canción de Daddy Yankee es parte del disco “Barrio Fino” lanzado en 2004, fue creada por el compositor y cantante Eddie Ávila y el dúo de productores Luny Tunes. Además, fue número uno en la lista de Álbumes Latinos de Billboard y la primera canción de reguetón nominada a un Grammy Latino en la categoría Grabación del año, señala la Agencia México.

