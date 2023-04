"Carroñera": novia de José Manuel Figueroa transmite desde el funeral de Julián Figueroa y desata las críticas

Marie Claire Harp, novia de José Manuel Figueroa, desató la polémica después de que supuestamente hiciera una transmisión desde el funeral de Julián Figueroa; así lo dio a conocer los periodistas de "Sale el Sol", quienes criticaron fuertemente la acción de la también conductora, que fue de los pocas personalidades que tuvieron acceso a este momento íntimo de la familia, pues Maribel Guardia decidió que el cuerpo de su hijo fuera velado de forma privada con la presencia de sus consanguíneos y los amigos más cercanos.

Este lunes, se realizó el funeral del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, quien murió el pasado 9 de abril de forma sorpresiva y conmocionó al medio artístico. Al velorio fueron aceptadas pocas personas, incluso a algunos famosos se les negó la entrada, pues así lo decidió la actriz, de 63 años. José Manuel Figueroa fue uno de los que pudo ingresar a la casa de la artista para despedirse de su hermano, por lo que fue acompañado de su novia, la venezolana Marie Claire.

"Sale el Sol" critica a Marie Claire por transmitir funeral de Julián Figueroa

El medio Imagen Televisión es uno de los que ha estado cubriendo los detalles de la pérdida del cantante y actor, que murió a los 27 años de edad. Durante el matutino de "Sale el Sol" se transmitió una nota de la visita de José Manuel al velorio de su hermano, después de esta los periodistas Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado, aseguraron que Marie Claire transmitió desde el funeral del joven artista y dio "salto y seña" a Bandamax, un canal dedicado a la música del regional mexicano, de lo que estaba sucediendo adentro.

"Entra Marie Claire, acompañando a José Manuel Figueroa, y dicen, yo no veo Bandamax, que desde adentro comienza a transmitir: 'en este momento, toda la familia está muy tranquila y Maribel esto, y esto'", indicó Infante, que fue apoyado por Ana María, quien destacó que dio "Salto y seña, que sólo había café, que nadie había comido, que las pizzas". En la mesa de análisis se resaltó que a la conductora se le dejó pasar como miembro de la familia, no como periodista, por lo que no les gustó su actitud.

A pesar de que no se encuentra la supuesta transmisión que hizo desde adentro del funeral, sí hay un video en el que se puede ver que la conductora Marie Claire Harp reportando sobre el velorio de su cuñado. En el clip que se encuentra en redes sociales se observa cómo ella está dentro de un automóvil dando los pormenores de evento en el que asegura que tanto Maribel Guardia, como su familia se encuentran tranquilos a pesar de la muerte del joven artista, y también dio a conocer que José Julián, nieto de la actriz, no sabía de la muerte de su padre.

Su acción provocó diferentes reacciones, entre ellos muchas críticas: "Vieja carroñera, te dejaron entrar como familia no para sentirte reportera. Ridícula", "Vieja aprovechada haber si le gusta que hagan lo mismo con alguien de su familia lo que la necesidad de figurar sin talento" y "Carroñera que poca", son algunos de los comentarios que se pueden ver en un video que se está volviendo viral.

